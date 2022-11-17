Російська влада відкрито рекламує викрадення українських дітей – ISW

Російські чиновники заявили, що у 2022 році з Донбасу вивезли понад 150 тис. дітей

У Росії почали відкрито рекламувати примусове усиновлення українських дітей у російські родини. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Так, відомі російські блогери 9 листопада почали розповсюджувати багатосерійний документальний серіал про кількох українських дітей із Донбасу, яких усиновили в російські родини. У ньому стверджується, що тільки в 2022 році російські чиновники евакуювали з Донбасу понад 150 тис. дітей.

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«Незрозуміло, як саме російські джерела підраховують цю цифру, адже українські офіційні особи раніше оцінювали цю цифру в 6-8 тисяч», – зазначили аналітики.

Глава Чечні Рамзан Кадиров також заявив, що співпрацює з уповноваженим РФ із прав дитини Марією Львовою-Бєловою над тим, щоб «важкі підлітки» з різних регіонів Росії та окупованих Донецької та Луганської областей були доставлені до Чечні для «профілактичної роботи» та «військово-патріотичного виховання».

Аналітики ISW зазначають, що Львова-Бєлова постійно виступає за депортації та усиновлення українських дітей і сама усиновила дитину з Маріуполя.

«Програми примусового усиновлення та депортація дітей під виглядом програм відпустки та реабілітації, ймовірно, складають основу масової російської кампанії з депопуляції, яка може бути рівнозначною порушенню Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього та мати більш широкий характер етнічних чисток», – йдеться в підсумку ISW.

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Нагадаємо, днями президент України Володимир Зеленський повідомив, що російська влада під час окупації депортувала 11 тис. дітей.