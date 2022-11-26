Рашисти готують масове викрадення дітей у одній із областей – Центр нацспротиву

Громадян України схиляють до оформлення заявок на отримання російських паспортів та відкритття рахунків у російських банках

Окупанти намагаються якомога швидше замінити українців на окупованих територіях на росіян

Російська окупаційна адміністрація на тимчасово окупованій території Луганщини відзвітувала, що для 15 тис. дітей від двох до 17 років було проведено поглиблені медичні огляди. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

«Завезені з Росії медики зазначили в документах обстеження, що 70% з цих дітей «потребують спеціальної медичної допомоги». Саме таким заключенням росіяни прикривають депортацію дітей на територію РФ. Спершу їх поміщають у спеціалізовані оздоровчі заклади, потім з ряду надуманих причин, затримують повернення дітей додому, щоб спонукати батьків приїхати до дітей, опісля родинам забороняють повертатись на територію України», – йдеться в повідомленні.

До прикладу, в пенсіонаті «Фея-3» у м. Анапа Краснодарського краю вже перебуває більше 1500 осіб з тимчасово окупованої Херсонської області. Громадян України схиляють до оформлення заявок на отримання російських паспортів та відкритття рахунків у російських банках, начебто для виплат соціальної допомоги.

Крім того, росіяни уже завезли шість мобільних медичних пунктів на Херсонщину. Це спеціалізовані вантажні автомобілі обладнані під мобільні діагностичні кабінети. Окупанти намагаються якомога швидше замінити українців на окупованих територіях на росіян.

«Центр нацспротиву закликає мешканців тимчасово окупованих територій не допускати російських лікарів до обстеження українских дітей аби не стати жертвою депортації. Бережіть дітей від підлості росіян, а за можливості, залиште регіон. Повернемось додому після деокупації», – додали в Центрі.

Нагадаємо, у ніч на 18 листопада в Запорізькій області російські військові розстріляли родину з двома дітьми.