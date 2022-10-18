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Пропагандисти готують росіян до поганих новин щодо Херсону

Юрій Лящук
glavcom.ua
Пропагандисти готують росіян до поганих новин щодо Херсону
Симоньян підхопила тезу Суровікіна щодо можливого відступу з Херсону
фото з відкритих джерел

Командувач об'єднаного угрупування військ РФ в Україні Сергій Суровікін визнав, що ситуація на Херсонщині є непростою

Сергій Суровікін, призначений нещодавно командувачем об'єднаного угрупування військ РФ в Україні, не виключив прийняття «непростих рішень» по Херсону. Про це він заявив в ефірі пропагандистського телеканалу «Росія 24».

Суровікін визнав, що ситуація на Херсонщині склалася «непроста».

«На цьому напрямі склалася непроста ситуація. Противник цілеспрямовано завдає ударів по об'єктах інфраструктури та житлових будинків Херсону», – заявив він.

Суровікін заявив, що українська сторона може застосувати заборонені методи ведення війни, ударити ракетами по греблі Каховської ГЕС, завдати масованого ракетно-артилерійського удару Херсону «без розбору цілей».

За словами Суровікіна, готується програма переселення мешканців Херсону. Безпеку переселення має забезпечити російська армія.

Представник Міноборони РФ припустив, що російській армії доведеться ухвалити «непрості рішення» щодо Херсона.

«Наступні наші плани і дії щодо самого міста Херсон залежатимуть від військово-тактичної ситуації, що складається. Повторюю, вона вже на сьогоднішній день дуже непроста... Діятимемо усвідомлено, своєчасно, не виключаючи і прийняття непростих рішень», – заявив Суровікін.

Відзначимо, що цю новину активно підхопили головні пропагандисти РФ. Кремлівська пропагандистка Маргарита Симоньян вже опублікувала на своїй сторінці в Телеграм основний посил Суровікіна.

Пропагандисти готують росіян до поганих новин щодо Херсону фото 1

Крім того, вже кілька днів у російських пабліках масово повідомляють про контрнаступ Збройних сил України на Херсонському напрямку. Окупанти скиглять, що наші захисники здійснюють потужну атаку.

До слова, за оцінками західних військових, наші військові можуть звільнити Херсон та повернути контроль над правим берегом Дніпра вже цього тижня.

Повідомлялося, що у Херсоні окупаційна адміністрація вивозить цивільних, побоюючись взяття міста. Колаборант Володимир Сальдо звернувся до керівництва Російської Федерації із проханням допомогти в організації виїзду жителів Херсонської області.

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