У Черкасах кавова гуща послужить проти ожеледиці

Комунальники посипатимуть доріжки парків кавовою гущею

Кавова гуща прискорює процес танення снігу і, на відміну від солі, не є небезпечною для навколишнього середовища. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив директор підприємства «Дирекція парків» Сергій Рубан.

Директор підприємства «Дирекція парків» звернувся до власників черкаських кав’ярень та ресторанів із проханням передавати комунальникам кавову гущу.

За його словами, кавова гуща після використання має абразивні властивості. На відміну від солі, вона не є небезпечною для навколишнього середовища, а є корисною для екології – відлякує шкідливих комах. Тому виникла ідея посипати кавовою гущею доріжки парків взимку.

Зазначається, що компостні контейнери доступні в таких парках: «Перемоги», «Хіміків», «Сосновий Бір», «Долина троянд».

Нагадаємо, торік у Вінниці вирішили проекспериментувати із посипанням пішохідних зон кавовою гущею.