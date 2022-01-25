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    На Вінниччині майстрині перетворюють ганчір’я на стильні килими (фото)

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    Екологічне використання текстилю є одним із основних напрямків роботи бренду - На Вінниччині майстрині перетворюють ганчір’я на стильні килими (фото)
    Екологічне використання текстилю є одним із основних напрямків роботи бренду
    фото: shotam.info

    Екологічний бренд перетворив процес переробки старих речей на бізнес

    У селі Стіна Томашпільського району Вінницької області діє унікальний екологічний дизайнерський проєкт. Місцеві майстрині перетворюють старий одяг на килими, повідомляє «Шотам.info».

    Започаткував такий апсайклінг (перетворення старих речей у нові) бренд Vereta, який займається переробкою текстилю та збереженням традицій села. Виробляють килимки місцеві мешканці, а отримані з продажу кошти ідуть на розвиток села, збереження його краси та історії. Тому проєкт є екологічно-соціальним.

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    На Вінниччині майстрині перетворюють ганчір’я на стильні килими (фото)
    На Вінниччині майстрині перетворюють ганчір’я на стильні килими (фото)
    На Вінниччині майстрині перетворюють ганчір’я на стильні килими (фото)
    На Вінниччині майстрині перетворюють ганчір’я на стильні килими (фото)
    На Вінниччині майстрині перетворюють ганчір’я на стильні килими (фото)
    На Вінниччині майстрині перетворюють ганчір’я на стильні килими (фото)
    фото: shotam.info

    Працюють майстрині вдома, дизайн виробів часто вигадують самі, інколи ідеї пропонують засновники бренду. На даний час над виробами для Vereta працюють чотири майстрині та дві учениці. А вся продукція створюються на традиційних верстатах.

    До слова, мати Ілона Маска носить сукню від української дизайнерки.

    Раніше мама Ілона Маска вигуляла в Києві вбрання від українських дизайнерів.

    Нагадаємо, нещодавно експрем’єрка привітала українців зі святами і приміряла нову сукню від відомої української дизайнерки Юлії Магдич. Етно-вбрання із червоною вишивкою зачарувало користувачів мережі.

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    Теги: екологія Вінниччина село мода
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    На Вінниччині майстрині перетворюють ганчір’я на стильні килими (фото)