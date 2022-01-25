На Вінниччині майстрині перетворюють ганчір’я на стильні килими (фото)

Екологічний бренд перетворив процес переробки старих речей на бізнес

У селі Стіна Томашпільського району Вінницької області діє унікальний екологічний дизайнерський проєкт. Місцеві майстрині перетворюють старий одяг на килими, повідомляє «Шотам.info».

Започаткував такий апсайклінг (перетворення старих речей у нові) бренд Vereta, який займається переробкою текстилю та збереженням традицій села. Виробляють килимки місцеві мешканці, а отримані з продажу кошти ідуть на розвиток села, збереження його краси та історії. Тому проєкт є екологічно-соціальним.

Працюють майстрині вдома, дизайн виробів часто вигадують самі, інколи ідеї пропонують засновники бренду. На даний час над виробами для Vereta працюють чотири майстрині та дві учениці. А вся продукція створюються на традиційних верстатах.

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