Ожеледиця на дорогах. Рятувальники розповіли про шість важливих правил
ДСНС України попереджає про хуртовини
Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту
Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов в країні: хуртовини та підвищену сніголавинну небезпеку в Карпатах, а також поривчастий вітер та ожеледь в інших регіонах України. Про це інформують в Головному управлінні ДСНС України.
31 січня в Україні пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с, у західних областях – місцями 25 м/с, в Карпатах – 25-30 м/с, хуртовини; на дорогах країни ожеледиця.
Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.
Також рятувальники нагадали основні правила, яких варто дотримуватися під час зледеніння доріг:
- Підготуйте для себе взуття без підборів, з ребристою підошвою та широким носом;
- Не тримайте руки в кишенях і не носите важкі сумки – це збільшує можливість падіння та травм;
- Вибирайте якомога безпечніший маршрут, у тому числі посипані піском або сіллю тротуари;
- При падінні спробуйте згрупуватися: голову притисніть до грудей, руки до тулуба;
- Не перебігайте проїжджу частину, гальмівний шлях при ожеледиці збільшується;
- При можливості тримайтеся за стіни та огорожі, а під час пересування сходами – за поручні.
Раніше повідомлялося, що в Україні у неділю, 30 січня, практично на всій території України шов.
Також в Україні через погіршення погоди залишилися без світла 349 населених пунктів, відключення зафіксовані у 10 областях. Зазначалося, що внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 349 населених пунктів.