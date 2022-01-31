Ожеледиця на дорогах. Рятувальники розповіли про шість важливих правил

Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов в країні: хуртовини та підвищену сніголавинну небезпеку в Карпатах, а також поривчастий вітер та ожеледь в інших регіонах України. Про це інформують в Головному управлінні ДСНС України.

31 січня в Україні пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с, у західних областях – місцями 25 м/с, в Карпатах – 25-30 м/с, хуртовини; на дорогах країни ожеледиця.

Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Також рятувальники нагадали основні правила, яких варто дотримуватися під час зледеніння доріг:

Підготуйте для себе взуття без підборів, з ребристою підошвою та широким носом;

Не тримайте руки в кишенях і не носите важкі сумки – це збільшує можливість падіння та травм;

Вибирайте якомога безпечніший маршрут, у тому числі посипані піском або сіллю тротуари;

При падінні спробуйте згрупуватися: голову притисніть до грудей, руки до тулуба;

Не перебігайте проїжджу частину, гальмівний шлях при ожеледиці збільшується;

проїжджу частину, гальмівний шлях при ожеледиці збільшується; При можливості тримайтеся за стіни та огорожі, а під час пересування сходами – за поручні.