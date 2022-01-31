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    Ожеледиця на дорогах. Рятувальники розповіли про шість важливих правил

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    ДСНС України попереджає про хуртовини - Ожеледиця на дорогах. Рятувальники розповіли про шість важливих правил

    ДСНС України попереджає про хуртовини

    фото з відкритих джерел

    Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту

    Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов в країні: хуртовини та підвищену сніголавинну небезпеку в Карпатах, а також поривчастий вітер та ожеледь в інших регіонах України. Про це інформують в Головному управлінні ДСНС України.

    31 січня в Україні пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с, у західних областях – місцями 25 м/с, в Карпатах – 25-30 м/с, хуртовини; на дорогах країни ожеледиця.

    Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

    Також рятувальники нагадали основні правила, яких варто дотримуватися під час зледеніння доріг:

    • Підготуйте для себе взуття без підборів, з ребристою підошвою та широким носом;
    • Не тримайте руки в кишенях і не носите важкі сумки – це збільшує можливість падіння та травм;
    • Вибирайте якомога безпечніший маршрут, у тому числі посипані піском або сіллю тротуари;
    • При падінні спробуйте згрупуватися: голову притисніть до грудей, руки до тулуба;
    • Не перебігайте проїжджу частину, гальмівний шлях при ожеледиці збільшується;
    • При можливості тримайтеся за стіни та огорожі, а під час пересування сходами – за поручні.

    графіка: dsns.gov.ua

    графіка: dsns.gov.ua

    Раніше повідомлялося, що в Україні у неділю, 30 січня, практично на всій території України шов.

    Також в Україні через погіршення погоди залишилися без світла 349 населених пунктів, відключення зафіксовані у 10 областях. Зазначалося, що внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 349 населених пунктів.

    Теги: прогноз погоди державна служба ДСНС рятувальники вітер час
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    Ожеледиця на дорогах. Рятувальники розповіли про шість важливих правил