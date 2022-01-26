Стало відомо, де у Києві найбрудніше повітря

Найбільший рівень забруднення повітря в столиці зареєстрували на площі Перемоги

У столиці спостерігалося деяке підвищення вмісту формальдегіду

У повітрі над Києво перевищений вміст забруднювальних речовин, особливо збільшилася концентрація формальдегіду. Про це свідчать дані щотижневого звіту Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського за період із 17 по 22 січня.

Усього за минулий тиждень відібрали та проаналізували 1595 проб повітря на 15 стаціонарних постах обсерваторії.

Найбільший рівень забруднення повітря в столиці зареєстрували на площі Перемоги, де концентрацію діоксиду азоту було перевищено за гранично допустимі концентрації (ГДКс.д.) за середньодобовим вмістом у 4,1 раза.

За інформацією обсерваторії, також порівняно з попереднім тижнем у повітрі Києва спостерігалося деяке підвищення вмісту формальдегіду.

Вміст інших забруднювальних домішок майже не змінився.

Спостерігалося перевищення ГДКс.д. за такими показниками:

завислих речовин: в 1,1 раза 20 січня на Бессарабській площі;

діоксиду азоту: у 4,1 раза – на площі Перемоги 21 січня;

у 3,5-3,8 раза – на Бессарабській площі, вулицях Семена Скляренка та Каунаській, проспекті Перемоги (район метро Святошин), Деміївській площі;

у 2,6-3,4 раза – на інших постах міста, за винятком проспекту Науки, 37 (біля метеомайданчика обсерваторії), де перевищень не зафіксовано;

формальдегіду: у 2,3-2,5 раза – на Бессарабській площі, вулицях Семена Скляренка та Олександра Довженка, Оболонському проспекті;

в 1,9-2,2 раза – на інших постах спостережень, за винятком проспекту Науки.

Нагадаємо, Київ потрапив у двадцятку мегаполісів з найбруднішим повітрям.