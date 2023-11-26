На Кіровоградщині мати померла, дізнавшись про загибель сина-військового

Мати не витримала скорботи за сином

Поховали захисника на місцевому кладовищі, одночасно разом із матір’ю

У Світловодську Кіровоградської області мати військового померла, дізнавшись про смерть сина. Про це повідомляє Світловодська міська територіальна громада.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Валерія Василенка мобілізували 11 березня 2022 року. 47-річний головний сержант служив на посаді командира відділення мінометного взводу.

22 листопада 2023 року захисник помер від гострої серцево-судинної недостатності.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«А 24 листопада 2023 року зупинилося серце матері Анастасії Іванівни Тодосієнко, не витримавши скорботи за сином», – ідеться в повідомленні.

Поховали захисника на місцевому кладовищі, одночасно разом із матір’ю.

Раніше чемпіон України та світу з кікбоксингу Сергій Лисюк помер у лікарні внаслідок травм, отриманих на фронті.

Читайте також: На Прикарпатті затримано вчителя, на уроці якого застрелили школяра (фото)