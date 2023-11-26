На Кіровоградщині мати померла, дізнавшись про загибель сина-військового
Поховали захисника на місцевому кладовищі, одночасно разом із матір’ю
У Світловодську Кіровоградської області мати військового померла, дізнавшись про смерть сина. Про це повідомляє Світловодська міська територіальна громада.
Валерія Василенка мобілізували 11 березня 2022 року. 47-річний головний сержант служив на посаді командира відділення мінометного взводу.
22 листопада 2023 року захисник помер від гострої серцево-судинної недостатності.
«А 24 листопада 2023 року зупинилося серце матері Анастасії Іванівни Тодосієнко, не витримавши скорботи за сином», – ідеться в повідомленні.
Поховали захисника на місцевому кладовищі, одночасно разом із матір’ю.
Раніше чемпіон України та світу з кікбоксингу Сергій Лисюк помер у лікарні внаслідок травм, отриманих на фронті.
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