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На Кіровоградщині мати померла, дізнавшись про загибель сина-військового

Надія Карбунар
glavcom.ua
На Кіровоградщині мати померла, дізнавшись про загибель сина-військового
Мати не витримала скорботи за сином
фото: Світловодська міська територіальна громада/Facebook

Поховали захисника на місцевому кладовищі, одночасно разом із матір’ю

У Світловодську Кіровоградської області мати військового померла, дізнавшись про смерть сина. Про це повідомляє Світловодська міська територіальна громада.

Валерія Василенка мобілізували 11 березня 2022 року. 47-річний головний сержант служив на посаді командира відділення мінометного взводу.

На Кіровоградщині мати померла, дізнавшись про загибель сина-військового фото 1

22 листопада 2023 року захисник помер від гострої серцево-судинної недостатності.

«А 24 листопада 2023 року зупинилося серце матері Анастасії Іванівни Тодосієнко, не витримавши скорботи за сином», – ідеться в повідомленні.

На Кіровоградщині мати померла, дізнавшись про загибель сина-військового фото 2

Поховали захисника на місцевому кладовищі, одночасно разом із матір’ю.

Раніше чемпіон України та світу з кікбоксингу Сергій Лисюк помер у лікарні внаслідок травм, отриманих на фронті.

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Теги: смерть громада Кіровоградщина

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