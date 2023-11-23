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Страйк перевізників: у Польщі помер ще один український водій

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Страйк перевізників: у Польщі помер ще один український водій
фото ілюстративне

У померлого водія машина на харківських номерах

У Польщі на стоянці неподалік пункту пропуску «Корчова-Краківець», де відбувається страйк польських перевізників, помер ще один український водій. Про це заявив віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін в ефірі «Суспільного».

«Сьогодні вранці отримали інформацію, що сьогодні вночі помер водій у Корчові на стоянці. Це, на жаль, вже другий летальний випадок з початку блокади. Я розумію, що скоріше за все причини там фізіологія, але так чи інакше, стрес, який вони отримують через цей страйк, через те, що вимушені жити в кабінах і незрозуміло коли вони зможуть попасти в Україну, додає негативу і спричинює певні ситуації. Там уже будуть розбиратися медики і правоохоронні органи, але факт є», – сказав він.

За словами Баліна, у померлого водія машина на харківських номерах. 

Як повідомлялося, польські перевізники посилюють акції протесту на польсько-українських пунктах пропуску. У найближчий час вони мають намір заблокувати ще один пункт пропуску – у Медиці в Підкарпатському воєводстві. 

Також польські перевізники мають намір продовжити блокаду найбільшого пункту пропуску «Ягодин-Дорогуськ» на кордоні з Україною до лютого 2024 року.

Теги: Польща Україна кордон

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