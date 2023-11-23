У лікарні помер чемпіон світу з кікбоксингу Сергій Лисюк, який підірвався на міні
Уродженець Чернігівщини підірвався на міні, виконуючи бойове завдання на Донецькому напрямку
Чемпіон України та світу з кікбоксингу Сергій Лисюк помер у лікарні внаслідок травм, отриманих на фронті. Як повідомили у Федерації кікбоксингу України ISKA Ukraine, уродженець Чернігівщини підірвався на міні, виконуючи бойове завдання на Донецькому напрямку.
Спортсмену ампутували ногу, але врятувати життя не вдалося, повідомили на факультеті фізичного виховання НУЧК імені Т.Г. Шевченка, який закінчив кікбоксер.
До початку війни Сергій Лисюк обіймав посаду старшого викладача кафедри фізичної підготовки в Академії Державної пенітенціарної служби. Однак із початком повномасштабного вторгнення він приєднався до територіальної оборони і потім брав участь у боях на Донбасі. Він був одружений, виховував сина.
Зазначимо, Сергій Лисюк – заслужений майстер спорту України, багаторазовий чемпіон Європи та світу.
Як повідомлялося, багаторазовий чемпіон України та світу з кікбоксингу Сергій Лисюк, який воював із російським окупантами, підірвався на міні, виконуючи бойове завдання на Донецькому напрямку. Унаслідок підриву він дістав важкі поранення, йому ампутували ногу.
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