Головна Спорт Новини
search button user button menu button

У лікарні помер чемпіон світу з кікбоксингу Сергій Лисюк, який підірвався на міні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У лікарні помер чемпіон світу з кікбоксингу Сергій Лисюк, який підірвався на міні
Лисюк із початком повномасштабного вторгнення приєднався до територіальної оборони
фото: Facebook/Федерація кікбоксингу України ISKA Ukraine

Уродженець Чернігівщини підірвався на міні, виконуючи бойове завдання на Донецькому напрямку

Чемпіон України та світу з кікбоксингу Сергій Лисюк помер у лікарні внаслідок травм, отриманих на фронті. Як повідомили у Федерації кікбоксингу України ISKA Ukraine, уродженець Чернігівщини підірвався на міні, виконуючи бойове завдання на Донецькому напрямку.

Спортсмену ампутували ногу, але врятувати життя не вдалося, повідомили на факультеті фізичного виховання НУЧК імені Т.Г. Шевченка, який закінчив кікбоксер.

7 фото
На весь екран
Лисюк у лавах ТрО
фото: Facebook/Федерація кікбоксингу України ISKA Ukraine

До початку війни Сергій Лисюк обіймав посаду старшого викладача кафедри фізичної підготовки в Академії Державної пенітенціарної служби. Однак із початком повномасштабного вторгнення він приєднався до територіальної оборони і потім брав участь у боях на Донбасі. Він був одружений, виховував сина.

Зазначимо, Сергій Лисюк – заслужений майстер спорту України, багаторазовий чемпіон Європи та світу.

Як повідомлялося, багаторазовий чемпіон України та світу з кікбоксингу Сергій Лисюк, який воював із російським окупантами, підірвався на міні, виконуючи бойове завдання на Донецькому напрямку. Унаслідок підриву він дістав важкі поранення, йому ампутували ногу.

Теги: спорт кікбоксинг війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Для того, аби вийти з «позиційної» війни ЗСУ потрібні ключові військові можливості та технології
Що потрібно для перемоги над РФ? Залужний назвав п'ять пунктів
1 листопада, 20:52
Рада звільнила міністра спорту та ухвалила держбюджет на 2024 рік. Головне за 9 листопада
Рада звільнила міністра спорту та ухвалила держбюджет на 2024 рік. Головне за 9 листопада
9 листопада, 21:00
У межах проєкту планують створити можливості для перевантаження сільгосппродукції, побудувати складські приміщення та розмістити контейнери для зерна
На Закарпатті з’явиться «сухий порт» для зерна
16 листопада, 16:44
Радбез ООН обговорить гуманітарну ситуацію в Україні
Радбез ООН збирає засідання заради України
31 жовтня, 07:02
За словами Стефанчука, для проведення виборів під час війни необхідно розв'язати «п'ять-шість» дуже важливих проблем, перша з яких – як забезпечити правом голосувати і бути обраним до органів влади українських військовослужбовців
Вибори під час війни: Стефанчук повідомив, після чого буде ухвалене рішення
24 жовтня, 18:12
Масове поховання цивільних у Маріуполі
Жертв може бути вдесятеро більше: що відомо про загиблих у Маріуполі
2 листопада, 15:36
У ніч на 15 листопада рашисти вдарили по Селидовому
Удар по Селидовому: що відомо про загиблих та поранених (фото)
15 листопада, 16:37
Росіяни змінили тактику обстрілів Херсонщини
Росіяни змінили тактику обстрілів Херсонщини
17 листопада, 10:31
Проросійські партії «Взраждане» і Болгарська соціалістична партія виступили проти угоди
Парламент Болгарії ратифікував угоду про постачання Україні бронетранспортерів
22 листопада, 17:00

Новини

Шанси збірної України вийти на Євро-2024 зросли вдвічі після жеребкування
Шанси збірної України вийти на Євро-2024 зросли вдвічі після жеребкування
У лікарні помер чемпіон світу з кікбоксингу Сергій Лисюк, який підірвався на міні
У лікарні помер чемпіон світу з кікбоксингу Сергій Лисюк, який підірвався на міні
Збірна України дізналася суперника в плей-офф відбору на Євро-2024
Збірна України дізналася суперника в плей-офф відбору на Євро-2024
Україна здобула перемогу в усіх матчах відбору на молодіжне Євро
Україна здобула перемогу в усіх матчах відбору на молодіжне Євро
До ранку пили алкоголь. Збірна Чехії відсторонила трьох гравців перед вирішальною грою
До ранку пили алкоголь. Збірна Чехії відсторонила трьох гравців перед вирішальною грою
Шевченко увійшов до топ-20 рейтингу найкращих форвардів 1990-х років
Шевченко увійшов до топ-20 рейтингу найкращих форвардів 1990-х років

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
48K
Син засновника ХАМАС виступив в ООН на показі документального фільму про Ізраїль
37K
В одній з країн ЄС українським біженцям доведеться зустрічати Різдво у холодних наметах
31K
Порошенко везе на Схід рекордну партію техніки (фото)
16K
Аналітики пояснили, чому Україна досі не використала у бою надіслані союзниками танки Abrams
11K
Скільки платять начальству в «Укрнафті»: нові подробиці зарплатного скандалу
7287
Інститут демографії повідомив, скільки українців перебуває за кордоном

Новини

В Україні потеплішає: прогноз погоди на 24 листопада
Сьогодні, 06:31
24 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Коломойський звернувся до генпрокурора з відкритим листом
Вчора, 16:00
Скільки платять начальству в «Укрнафті»: нові подробиці зарплатного скандалу
Вчора, 13:54
На одному з напрямків ворог посилив атаки – Генштаб
Вчора, 07:11
Вітер та мокрий сніг: прогноз погоди на 23 листопада
Вчора, 05:50

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua