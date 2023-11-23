У лікарні помер чемпіон світу з кікбоксингу Сергій Лисюк, який підірвався на міні

Уродженець Чернігівщини підірвався на міні, виконуючи бойове завдання на Донецькому напрямку

Чемпіон України та світу з кікбоксингу Сергій Лисюк помер у лікарні внаслідок травм, отриманих на фронті. Як повідомили у Федерації кікбоксингу України ISKA Ukraine, уродженець Чернігівщини підірвався на міні, виконуючи бойове завдання на Донецькому напрямку.

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Спортсмену ампутували ногу, але врятувати життя не вдалося, повідомили на факультеті фізичного виховання НУЧК імені Т.Г. Шевченка, який закінчив кікбоксер.

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Лисюк у лавах ТрО фото: Facebook/Федерація кікбоксингу України ISKA Ukraine

До початку війни Сергій Лисюк обіймав посаду старшого викладача кафедри фізичної підготовки в Академії Державної пенітенціарної служби. Однак із початком повномасштабного вторгнення він приєднався до територіальної оборони і потім брав участь у боях на Донбасі. Він був одружений, виховував сина.

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Зазначимо, Сергій Лисюк – заслужений майстер спорту України, багаторазовий чемпіон Європи та світу.

Як повідомлялося, багаторазовий чемпіон України та світу з кікбоксингу Сергій Лисюк, який воював із російським окупантами, підірвався на міні, виконуючи бойове завдання на Донецькому напрямку. Унаслідок підриву він дістав важкі поранення, йому ампутували ногу.