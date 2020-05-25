На кордоні з Росією чоловік показав прикордонникам п’ять паспортів, виданих на змінені ім’я та прізвище



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Прикордонники виявили у чоловіка п’ять паспортів

Всі паспорти справжні та отримувалися громадянином після зміни кілька разів прізвища та імені

На Луганщині біля кордону з Росією виявили порушника з недійсними документами України та Росії. Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

«Поблизу селища Мілове прикордонний наряд зупинив для перевірки документів чоловіка. Він надав три паспорти, видані на різні імена одній і тій самій особі (на фото) з однаковою датою народження: внутрішній паспорт громадянина України та два закордонні паспорти громадянина РФ. Під час встановлення особи затриманого, чоловік надав правоохоронцям ще два паспорти громадянина України для виїзду за кордон, які також видані на різні установчі дані. Вони знаходилися в нього вдома», – йдеться у повідомленні.

Перевіривши паспортні документи правоохоронці встановили, що всі паспорти справжні та отримувалися громадянином після зміни кілька разів прізвища та імені.

Встановивши особу чоловіка прикордонники притягнули його до адміністративної відповідальності за порушення правил прикордонного режиму. Адже він перебував у прикордонні з документами, виданими на змінені ім’я та прізвище. Після цього порушника передали співробітникам Національної поліції для прийняття щодо нього правового рішення за компетенцією.

Нагадаємо, військова прокуратура Вінницького гарнізону Центрального регіону України викрила групу службових осіб відділу прикордонної служби «Болган». Троє прикордонників на міжнародному автомобільному пункті пропуску налагодили злочину схему незаконного переправлення товарів та іноземців через державний кордон за неправомірну вигоду.