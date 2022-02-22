На Луганщині палає ТЕС: окупанти обстріляли Щастя (відео)

Про постраждалих не повідомляється

Відомо, що снаряд потрапив у трансформатор на території ТЕС

На Луганщині у місті Щастя бойовики обстріляли теплоелектростанцію з тимчасово непідконтрольної території, внаслідок чого спалахнула пожежа. Зайнявся трансформатор. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Відомо, що снаряд потрапив у трансформатор на території ТЕС, через що сталося загоряння та розлив мастила. Внаслідок цього вогонь перекинувся на сусідний трансформатор.

Луганська область: внаслідок обстрілу ТЕС зайнявся трансформатор



До місця пожежі направляються пожежно-рятувальні підрозділи.https://t.co/KMGgNd3dvL pic.twitter.com/byL2zz2MAc — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) February 22, 2022

До місця події виїхали пожежно-рятувальні підрозділи. 12 одиниць техніки зосереджені на під'їзді до міста і почнуть гасіння після припинення обстрілів.

Про постраждалих не повідомляється.

Нагадаємо, 18 лютого російські окупаційні збройні формування завдали артилерійського удару по контрольному пункту в’їзду/виїзду Щастя. Учора, 21 лютого через обстріли окупантів було зупинено Луганську теплоелектростанцію(ТЕС) – єдину, яка працює на підконтрольній уряду України території Луганської області.

Зазначимо, що російські окупанти пошкодили понад сотню будинків за чотири дні.Як відомо, Росія намагається створити привід для вторгнення в Україну.