  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    На Луганщині палає ТЕС: окупанти обстріляли Щастя (відео)

    Про постраждалих не повідомляється - На Луганщині палає ТЕС: окупанти обстріляли Щастя (відео)
    Про постраждалих не повідомляється
    фото скріншот відео

    Відомо, що снаряд потрапив у трансформатор на території ТЕС

    На Луганщині у місті Щастя бойовики обстріляли теплоелектростанцію з тимчасово непідконтрольної території, внаслідок чого спалахнула пожежа. Зайнявся трансформатор. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

    Відомо, що снаряд потрапив у трансформатор на території ТЕС, через що сталося загоряння та розлив мастила. Внаслідок цього вогонь перекинувся на сусідний трансформатор.

    До місця події виїхали пожежно-рятувальні підрозділи. 12 одиниць техніки зосереджені на під'їзді до міста і почнуть гасіння після припинення обстрілів.

    Про постраждалих не повідомляється.

    Нагадаємо, 18 лютого російські окупаційні збройні формування завдали артилерійського удару по контрольному пункту в’їзду/виїзду Щастя. Учора, 21 лютого через обстріли окупантів було зупинено Луганську теплоелектростанцію(ТЕС) – єдину, яка працює на підконтрольній уряду України території Луганської області.

    Зазначимо, що російські окупанти пошкодили понад сотню будинків за чотири дні.Як відомо, Росія намагається створити привід для вторгнення в Україну.

    Читайте також:

    Теги: пожежа ТЕС Росія окупанти Донбас
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Луганщині палає ТЕС: окупанти обстріляли Щастя (відео)