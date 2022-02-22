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    Думки вголос

    У промові Путіна не вистачало лише слів про «потворне дітище Біловезьких угод»

    • Борис Вишневський

      Депутат Законодавчих Зборів Санкт-Петербурга (фракція «Яблуко»)

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    Путін розтоптав всі міжнародні угоди, підписані Росією - У промові Путіна не вистачало лише слів про «потворне дітище Біловезьких угод»
    Путін розтоптав всі міжнародні угоди, підписані Росією

    Путін остаточно зруйнував відносини з Україною

    Мовою оригіналу

    Президент России Владимир Путин решил признать самозванные «ДНР» и «ЛНР».

    И тут же подписал с ними «договоры о помощи».

    И поручил ввести в них войска «для поддержания мира».

    Возможно, в его планах – в дальнейшем «присоединить» эти территории (о чем на Совбезе блистательно проговорился Сергей Нарышкин).

    В часовой речи президента на Совбезе, наполненной раздражением и злостью (и во многом повторяющей его прошлогоднюю июльскую статью, где Украине фактически отказывалось в государственном суверенитете) не хватало, пожалуй, только слов об «уродливом детище Беловежских соглашений».

    Ему поддакивали придворные, прилежно повторяя мантры о «нацистах», «геноциде» и «эшелонах бандеровцев»...

    Собственно, именно такое развитие событий я предсказывал в «Новой газете» еще месяц назад.

    Попраны не только Минские соглашения, но и подписанные Россией международные договоры. Нарушено международное право и территориальная целостность Украины. Растоптаны принципы нерушимости границ, закрепленные еще в Хельсинки в 1975-м.

    Последствия понятны.

    Необходимость содержать «ДНР-ЛНР», наравне с Южной Осетией и Абхазией.

    Окончательно разрушенные отношения с Украиной.

    И санкции, которые уже анонсированы, и которые еще больше снизят уровень жизни российских граждан.

    Кстати, сенатор Рябухин уже заявил, что восстановление инфраструктуры Донбасса обойдется в 1.5 триллиона рублей, и у российского бюджета есть достаточные резервы для того, чтобы это сделать.

    Когда «Яблоко» предлагало платить деньги тем, кого во время пандемии посадили в изоляцию или оставили без работы – этих денег якобы не было.

    И на индексацию пенсий работающим пенсионерам денег не было.

    И на снижение до прежней величины пенсионного возраста денег не было.

    Зато на Донбасс они тут же нашлись.

    Последнее.

    США и НАТО – враги России, по мнению Путина.

    Ну, и где указ о том, чтобы дети и другие родственники его чиновников, олигархов и депутатов незамедлительно покинули эти вражеские страны, где они живут, работают или учатся?

    Список несложно погуглить.

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    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія Донбас США НАТО Путін путінський режим
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    У промові Путіна не вистачало лише слів про «потворне дітище Біловезьких угод»