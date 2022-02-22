У промові Путіна не вистачало лише слів про «потворне дітище Біловезьких угод»
Путін остаточно зруйнував відносини з Україною
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Президент России Владимир Путин решил признать самозванные «ДНР» и «ЛНР».
И тут же подписал с ними «договоры о помощи».
И поручил ввести в них войска «для поддержания мира».
Возможно, в его планах – в дальнейшем «присоединить» эти территории (о чем на Совбезе блистательно проговорился Сергей Нарышкин).
В часовой речи президента на Совбезе, наполненной раздражением и злостью (и во многом повторяющей его прошлогоднюю июльскую статью, где Украине фактически отказывалось в государственном суверенитете) не хватало, пожалуй, только слов об «уродливом детище Беловежских соглашений».
Ему поддакивали придворные, прилежно повторяя мантры о «нацистах», «геноциде» и «эшелонах бандеровцев»...
Собственно, именно такое развитие событий я предсказывал в «Новой газете» еще месяц назад.
Попраны не только Минские соглашения, но и подписанные Россией международные договоры. Нарушено международное право и территориальная целостность Украины. Растоптаны принципы нерушимости границ, закрепленные еще в Хельсинки в 1975-м.
Последствия понятны.
Необходимость содержать «ДНР-ЛНР», наравне с Южной Осетией и Абхазией.
Окончательно разрушенные отношения с Украиной.
И санкции, которые уже анонсированы, и которые еще больше снизят уровень жизни российских граждан.
Кстати, сенатор Рябухин уже заявил, что восстановление инфраструктуры Донбасса обойдется в 1.5 триллиона рублей, и у российского бюджета есть достаточные резервы для того, чтобы это сделать.
Когда «Яблоко» предлагало платить деньги тем, кого во время пандемии посадили в изоляцию или оставили без работы – этих денег якобы не было.
И на индексацию пенсий работающим пенсионерам денег не было.
И на снижение до прежней величины пенсионного возраста денег не было.
Зато на Донбасс они тут же нашлись.
Последнее.
США и НАТО – враги России, по мнению Путина.
Ну, и где указ о том, чтобы дети и другие родственники его чиновников, олигархов и депутатов незамедлительно покинули эти вражеские страны, где они живут, работают или учатся?
Список несложно погуглить.
Джерело: Эхо Москвы