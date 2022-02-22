МЗС закликає Зеленського розірвати дипломатичні відносини з Росією

Посольство РФ у Києві вже давно обнесене колючим дротом

Зеленський заявив, що у випадку повномасштабної агресії Росії запровадять воєнний стан

Україна може розірвати дипломатичні відносини з Росією і запровадити воєнний стан у випадку повномасштабної агресії. Зокрема, Міністерство закордонних справ вже направило президенту запит щодо розриву дипломатичних відносин з Російською Федерацією.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції з естонським колегою Аланом Карісом у Києві.

«До мене прийшов запит від МЗС, щоб я розглянув питання розриву дипломатичних відносин між Україною та Російською Федерацією. Одразу після нашої пресконференції я буду припрацьовувати це питання. І не тільки це питання, а інші дієві кроки щодо ескалації з боку РФ. Ми вважаємо, це був крок ескалації, юридична агресія, яка дає фундамент для військової агресії з боку Росії, з боку бойовиків, які оточують тимчасово окуповані українські території», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, 22 лютого Держдума ратифікувала угоди з терористичними «ЛНР» і «ДНР».

останніми днями ситуація в Україні загострюється через російську агресію та загрозу широкомасштабного вторгнення путінських військ. Через це сьогодні міністр оборони звернувся до українських військових.

Додамо, що напередодні міністр оборони озвучив сценарій російського вторгнення. Він наголосив, що за підрахунками розвідки Росія сконцентрувала 147 тисяч військових біля кордонів України.

Тим часом бойовики «ЛНР» вже взялися погрожувати Україні.

Зранку 22 лютого з'явилась інформація, що Росія планує визнати «Л/ДНР» у межах областей. Згодом депутат Держдуми спростував власну заяву про нові кордони «Л/ДНР».

Білий дім заявляє, що у планах Росії – «надзвичайно насильницьке» вторгнення в Україну, аби «розчавити» український народ.

21 лютого Путін дав добро на введення військ в Україну: опубліковано укази.

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