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    «Багато трупів»: під Сєверодонецьком розбиті російські війська

    Під Сєверодонецьком розбиті російські війська - «Багато трупів»: під Сєверодонецьком розбиті російські війська
    Під Сєверодонецьком розбиті російські війська
    фото з відкритих джерел

    Російські військовослужбовці, які вже третій день атакують Україну, почали масово кидати техніку.

    Збройні сили України під Сєверодонецьком розбили колону російських окупантів та змусили їх відступити. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай.

    «Українські захисники під Сєвєродонецьком розбили колону і змусили відступити ворога на багато кілометрів від міста. Розбито техніку та багато трупів. Також під Рубіжним наші хлопці відбили захід до міста ворожої ДРГ. Слава нашим ЗСУ! Вперед до перемоги!», – написав він.

    У Генштабі ЗСУ повідомили, що російські військовослужбовці, які вже третій день атакують Україну, почали масово кидати техніку. У них закінчується пальне та їжа.

    До слова, СБУ запустила чат-бот для повідомлення про ворожу техніку та диверсантів.

    Важливо знати, що Укравтодор демонтує дорожні знаки на усіх дорогах країни.

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    Теги: окупанти СБУ ЗСУ Луганщина пальне Сергій Гайдай
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    «Багато трупів»: під Сєверодонецьком розбиті російські війська