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На Луганщині ЗСУ підірвали російський склад палива та боєприпасів (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Луганщині ЗСУ підірвали російський склад палива та боєприпасів (відео)
Чергову атаку росіян відбито від Білогорівки
фото: Генштаб

Російські запаси палива були знищені у селі Діброва Сєвєродонецького району

У Луганській області у селі Діброва українські військові підірвали склад паливно-мастильних матеріалів російських військових. Про це повідомляє на СтратКом ЗСУ.

«У результаті артилерійського удару 140-го окремого розвідбатальйону морської піхоти Збройних сил України було знищено російський склад паливно-мастильних матеріалів», - сказано у повідомленні.

Так, російські запаси палива були знищені у селі Діброва Сєвєродонецького району Луганської області – між Торським і Кремінною.

За повідомленням Луганської ОВА,  захисники знищили склад боєприпасів окупантів у Сватовому. Чергову атаку росіян відбито від Білогорівки. «У Сватовому знищено склад із боєприпасами. За добу - Новоселівське та ще шість населених пунктів масовано обстріляли росіяни, у Сєвєродонецьку окупанти створюють маневровий фонд житла, у Білокуракиному «покращення» – повернули пам’ятник Леніну», – йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що окупаційною адміністрацією Сєвєродонецька створено постійно діячу комісію з виявлення та огляду житлових приміщень, в яких ніхто не мешкає, з подальшим їх внесенням до маневрового фонду. «Загарбникам це необхідно для надання житла громадянам, які втратили домівки. Серед них, у переважній більшості, чомусь, колаборанти та військові. Перевіряють квартири, про які сповістили сусіди. Деякі адреси вже опубліковано у мережі», – зазначили в ОВА.

Нагадаємо, триває 258-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Красногорівка, Бахмут, Іванград, Опитне, Кліщіївка, Мар’їнка, Павлівка, Водяне і Майорськ Донецької області та Білогорівка на Луганщині. 

Теги: Бахмут відео військові окупанти росіяни Луганщина

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