На Запоріжжі водій вигнав пасажирів із маршрутки та поїхав

Інцидент стався у Мелітополі, пізно ввечері

У Запорізькій області водій грубо вигнав пасажирів із маршрутки та поїхав. Інцидент стався в суботу, 5 лютого, в Мелітополі, повідомляє «РІА Мелітополь».

Так, обурений пасажир розповів, що у водія маршрутки «різко зіпсувався настрій». Тому чоловік вирішив висадити пасажирів і поїхати.

Потерпілий розповів, що в салоні на той момент був не один. У маршрутці також їхала жінка. Водій вигнав їх з салону, залишивши людей посеред вулиці. Все це було пізно ввечері.

«О 20:10 трапилася така ситуація. Я їхав додому на Новий Мелітополь (депо) номер маршрутки: 4294. На зупинці «Новий» водій грубо виганяє з маршрутки мене і ще одну жінку під приводом: «я так захотів». А їду я з роботи втомлений і висаджують нас в незнайомому місці», – розповів пасажир.

Він також додав, що наступну маршрутку їм довелося чекати близько 40 хв. Подібна ситуація вже відбувалася два тижні тому. За словами пасажира, ні він, ні жінка, не давали приводів для конфлікту. Водії маршруток просто не хочуть везти так мало пасажирів, тому висаджують їх і не везуть до потрібної зупинки.

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