Скандал із депутатом Трухіним, десант лідерів ЄС до України і старт Олімпіади. Топ-10 новин тижня

Трухін хотів сховатися від відповідальності у лісі, але не вийшло

«Главком» зібрав головні новини за останні сім днів

Україна цього тижня приймала цілу низку європейських лідерів. Вони приїздили до Києва, аби засвідчити свою підтримку. Крім того, активно обговорювали народного депутата від «Слуги народу» Олександра Трухіна, котрий спричинив ДТП та намагався уникнути відповідальності. Головною спортивною подією стало відкриття Олімпійських ігор у Пекіні. «Главком зібрав для вас найважливіші новини за останніх сім днів.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прибув до України

Очільник уряду Великої Британії Борис Джонсон прибув до Києва з офіційним візитом. Раніше, ЗМІ дізналися, про що Джонсон говоритиме із Зеленським.

Переговори Джонсона та Зеленського відбулися у Мвріінському палаці. За їх результатами політики провели спільний брифінг. Під час брифінгу, зокрема, стало відомо, що Сполучене Королівство виділить Україні майже 2 млрд фунтів на забезпечення проєктів у сфері інфраструктури та енергетики.

Зарплати військових і збільшення ЗСУ на 100 тисяч: Зеленський підписав указ

Виступаючи на відкритті сьомої сесії Верховної Ради України президент Володимир Зеленський підписав указ «Про зміцнення обороноздатності держави і привабливості військової служби».

У документі сказано, що чисельність ЗСУ за три роки збільшать на 100 тис. Осіб. Також йдеться про збільшення виплат військовослужбовцям та про перехід до засад професійної армії:

збільшення грошового забезпечення усіх військових до рівня не нижче трьох мінімальних заробітних плат;

перехід України до засад професійної армії;

збільшення терміну дії контрактів;

розробка концепцій житлового забезпечення військовослужбовців, ветеранів, членів їхніх сімей;

система кар'єрного росту офіцерів;

збільшення протягом наступних трьох років чисельності ЗСУ на 100 тисяч осіб професійної армії;

створення додаткових 20 бригад ЗСУ.

До слова, у Верховній Раді, де президент виступав зі зверненням до депутатів, його зустрів неприємний банер.

Того ж дня ардеп від «Слуги народу» і член міжфракційного об’єднання «Розумна політика» Олег Воронько вирішив вийти з фракції «Слуга народу».

Скандал із депутатом Трухіним: реакція політиків та посадових осіб

Після оприлюднення журналістами відео з місця ДТП за участю нардепа «Слуги народу» Олександра Трухіна, вранці 2 лютого стало відомо про його виключення з партії «Слуга народу».

Упродовж доби поведінку народного обранця прокоментували: президент Володимир Зеленський, який заявив, що повністю підтримує реакцію «Слуги народу», щодо виключення депутата з політсили.; колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який повідомив, що задоволений поведінкою поліцейського, що відмовився від хабаря у $150 тис.; колишній нардеп, журналіст та телеведучий Сергій Лещенко, що порадив нардепу «зникнути» та інші.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова доручила НАБУ відкрити ще одне кримінальне провадження щодо ДТП за участю Трухіна.

Також з’явилася інформація, що голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія ініціює проведення позачергового засідання парламенту для заслуховування керівників правоохоронних органів щодо кримінальних справ деяких народних депутатів.

Опозиційна партія «Європейська солідарність» оприлюднила заяву, у якій поклала на Зеленського повну відповідальність за дії скандального Трухіна. Державне бюро розслідувань заявло, що в їхньому розпорядженні не було відео зі службової камери поліцейських, знятого 23 серпня після аварії за участю нардепа.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган відвідав Україну і захворів на Covid-19

3 лютого відбувся офіційний візит до України президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. У зв’язку із цим з ранку в кількох районах столиці було обмежено рух автомобільного транспорту.

Прилетівши до Києва, турецький лідер зазначив, що прибув на запрошення президента Володимира Зеленського для участі у 10-му засіданні Стратегічної ради високого рівня.

Президент Володимир Зеленський разом з першою леді зустріли очільника Туреччини Реджепа Ердогана і його дружину Еміне Ердоган у Маріїнському палаці. Ердоган привітав українських воїнів почесної варти гаслом «Слава Україні!».

Згодом президенти України та Туреччини зробили заяви для ЗМІ. Цього ж дня було підписано угоду про зону вільної торгівлі між країнами.

Через день через день після візиту до України Ердоган отримав позитивний результат тесту на Covid-19. Президент України Володимир Зеленський відреагував на повідомлення президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана про зараження штамом коронавірусу «Омікрон».

Україну відвідав прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем’єр-міністром Королівства Нідерланди Марком Рютте, який прибув о Києва з офіційним візитом. Пізніше вони виступили на спільному брифінгу. Під час нього президент України повідомив, що анонсував будівництво 48 центрів реабілітації для ветеранів.

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте пригрозив Росії серйозними наслідками, які нестимуть за собою потужний пакет санкцій, у випадку її нового вторгнення в Україну.

НАБУ оголосило в розшук «слугу народу» Кузьміних

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук народного депутата Сергія Кузьміних. Його підозрюють в отриманні хабаря розміром понад півмільйона гривень.

Як пояснили у відомстві, рішення оголосити нардепа у розшук було ухвалено через систематичну неявку підозрюваного на виклики правоохоронних органів, відсутність його за місцем проживання, переховування від детективів НАБУ.

фото: НАБУ

Напередодні НАБУ оприлюднило відео, як «слуга» Кузьміних бере хабар. 2 лютого Кузьміних попросився тимчасово вийти з фракції «Слуга народу».

ДБР провело обшуки у ексглави «Нафтогазу» Коболєва

Співробітники ДБР провели обшуки вдома та в офісі колишнього голови правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва.

Пізніше слідчі повідомили, що обшуки проводилися у справі протиправного відчуження 305 млн кубометрів природного газу посадовцями АТ «Укртрансгаз», НАК «Нафтогаз України» за співучасті з іншими особами.

Пізніше ексголова Національної акціонерної компанії «Нафтогаз» Андрій Коболєв прокоментував те, що відбулося.

Православна церква грозить судом сподвижникам Філарета

2 лютого, у резиденції предстоятеля Православної церкви при Михайлівському Золотоверхому кафедральному соборі відбулося чергове засідання Священного синоду Української православної церкви (Православної церкви України). Пресслужба Помісної церкви повідомила, що синод розглянув порушення архієреєм на спокої преосвященним Філаретом (Денисенком) та його послідовниками канонічного порядку.

Літаки із військовою допомогою від США продовжують прибувати в Україну

В Україну 1 лютого прибула шоста партія військової допомоги від США. Таким чином Україна отримала ще 84 тонни бойових набоїв менш ніж через добу після надходження п’ятої партії вантажу з США.

За словами очільника Міноборони Олексія Резнікова, загалом на сьогодні у сукупності шести авіарейсів Україна отримала близько 500 тонн оборонної амуніції від Сполучених Штатів Америки.

Також 3 лютого сьомий літак з військовою допомогою від США із 85 тоннами боєприпасів для гранатометів приземлився в аеропорту Бориспіль. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

фото: Oleksii Reznikov/Twitter

«Чудові новини, і найважливіше – це не кінець! Далі буде», – написав міністр у своєму Twitter.

Відкриття зимової Олімпіади у Пекіні

4 лютого у Пекіні відкрилася XXIV зимова Олімпіада. В урочистій церемонії відкриття взяли участь понад 3 тис. акторів. Однією з перших ареною «Пташине гніздо» пройшла збірна України. Завершилося відкриття ігор святковим фейерверком.

Під час проходу стадіоном олімпійської команди України присутній на урочистостях президент РФ Володимир Путін чи то заснув, чи то знепритомнів. Російські спортсмени, до речі, вийшли у Пекіні без свого прапора (фото).

До слова, цього ж дня у Києві біля будівлі КМДА підняли стяг Національного олімпійського комітету.

Раніше стало відомо, що прапор України на відкритті Олімпіади понесе красуня-фігуристка Назарова.

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