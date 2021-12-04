Сніг та 20-градусний мороз: у горах – справжня зима (фото)

Вершини 4 грудня рясно вкриті снігом

У горах Буковини – справжня зима. Вершини 4 грудня рясно вкриті снігом, а стовпчики термометрів опустилися подекуди до -20°. Про це на свої сторінці у Facebook повідомив голова Селятинської територіальної громади Валерій Полянчук.

«Погода відповідає своїй порі. Коли сніг лежить, то так мороз не відчувається. За все слава Богу! Село Верхній Яловець під горою Яровиця, що на Буковині», – написав Валерій Полянчук.

Голова Селятинської громади також додав кілька знімків засніжених Карпат.

Трохи тепліше сьогодні вранці було на горі Піп Іван Чорногірський. За повідомленням рятувальників, станом на дев’яту годину ранку 4 грудня тут було -16°С. Вершина також вкрита снігом.

Нагадаємо, в Україні в суботу, 4 грудня, буде хмарна та дощова погода на півдні та сході країни. Температура повітря вдень триматиметься в межах 0...+14 градусів, а вночі опуститься до -13.

У західних областях буде хмарно. Вдень температура повітря підніметься до 0...+2 градусів, а вночі стовпчик термометра покаже -13 градусів.

У Центрі і на Півночі буде також хмарна погода. Стовпчики термометрів вдень покажуть 0...+2 градуси, а вночі мінімальна температура повітря становитиме -7.

На сході України вдень прогнозують від 0 до +8 градусів. Вночі буде значно холодніше – до -5 градусів. Погода буде хмарною та дощовою.

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