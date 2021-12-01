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    Рятувальники благають не ходити на гору Піп Іван (відео)

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    Вершина гори, включно з обсерваторією, повністю засніжена - Рятувальники благають не ходити на гору Піп Іван (відео)
    Вершина гори, включно з обсерваторією, повністю засніжена
    фото: facebook.com/mns.gov.ua

    Негода може призвести до трагічних результатів

    Любителям зимових походів у гори варто врахувати погодні умови, які зараз є на горі Піп Іван.

    За повідомленням Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту, першого грудня, станом на 08:25, на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 40 метрів.

    Падає сніг. Вітер південно-західній 10-11 м/с. Хуртовина. Температура повітря -11°С.

    За інформацією рятувальників, така ситуація спостерігатиметься до третього грудня включно.

    Тож, у найближчі дні милуймося зимовими краєвидами Івано-Франківщини дистанційно.

    Піп Іван (також Піп Іван Чорногірський або Чорна Гора) – одна з найвищих вершин Українських Карпат висотою 2028 м.

    Нагадаємо, цього тижня у більшості областей України очікується сніг. За словами синоптика Укргідрометцентру Наталії Птухи, в середу є імовірність того, що більшість регіонів, особливо західні, північні, центральні, можуть побачити вже досить відчутний сніг. Увечері в середу опади доберуться і до східних регіонів. Однак це ще не буде стійкий пухкий сніговий покрив.

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    Теги: рятувальники снігопад Піп Іван (гора) негода
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    Рятувальники благають не ходити на гору Піп Іван (відео)