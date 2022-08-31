США підтвердили, що Іран передав Росії безпілотники

Росія має намір використовувати безпілотники на полі бою в Україні

Державний департамент підтвердив інформацію про те, що, за даними Сполучених Штатів Америки, Росія отримала безпілотники від Ірану. Про це повідомив заступник офіційного представника Держдепартаменту Ведант Пател, передає CNN.

США вважають, що Росія отримала безпілотні літальні апарати, які можуть проводити атаки «повітря-земля», радіоелектронну боротьбу і наведення, і тепер має намір використовувати їх на полі бою в Україні.

«Російські збройні сили страждають від серйозної нестачі поставок в Україні частково через санкції та експортний контроль. Це змушує Росію покладатися на поставки та обладнання з ненадійних країн, таких як Іран», – сказав Патель.

Зазначимо, що минулого місяця Білий дім вперше публічно попередив, що Іран планує поставити Москві сотні озброєних безпілотників. А у серпні стверджувалося, що російські офіційні особи двічі відвідували Іран, щоб організувати їхній трансфер.

Водночас міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдуллахіан заперечував, що Тегеран збирається продати Москві сотні безпілотників для війни в Україні.

Як відомо, нещодавно Росія звернулася до Ірану з проханням надати сотні бойових безпілотних літальних апаратів для використання у війні проти України. За даними США, Іран нібито збирається надати Росії дрони і навіть готується навчити росіян ними користуватися.

26 серпня Росія отримала від Ірану «сотні» безпілотників, які можуть бути використані під час її повномасштабного вторгнення в Україну – попри заклики Вашингтона до Тегерана не робити цього.