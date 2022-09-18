Використання іранських дронів Росією є значною загрозою для ЗСУ, – WSJ

Іранські безпілотники відносно малі і літають на дуже низькій висоті

Дрони, які Росія придбала в Ірану і вже використовує на полі бою, завдають серйозної шкоди, вражаючи військову техніку України. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посилання на українських командирів.

За словами командувача артилерією 92-ї мотострілецької дивізії України полковника Родіона Кулагіна, безпілотники Shahed-136, перефарбовані в російські кольори й перейменовані в «Герань-2», усе частіше фіксують біля позицій української бронетанкової та артилерійської техніки.

«В інших районах росіяни мають переважаючу артилерійську вогневу міць, і вони з цим справляються. Тут у них вже немає цієї переваги в артилерії, і тому вони почали вдаватися до цих безпілотників», – сказав полковник Кулагін.

За його словами, іранські безпілотники відносно малі і літають на дуже низькій висоті, що ускладнює їхнє виявлення українськими системами ППО. Він сказав, що сподівається, що США і їхні союзники зможуть надати Україні більш досконалі технології захисту від безпілотників або втрутяться, щоб зірвати поставки іранських безпілотників до Росії.

Перед таким масштабним застосуванням Shahed-136 Росія їх випробувала минулого місяця, каже Кулагін. За його словами, окупанти завдали за допомогою дрона удар по 155-мм американській гаубиці M777, ще один вийшов з ладу, але був відновлений.

Разом з тим WSJ пише, що використання Росією Shahed-136 в Україні, зокрема, вказує на недоліки російської програми безпілотників, яка не змогла зрівнятися з вогневою міццю озброєних БПЛА, які використовує Україна. Також це є найбільшим розширенням географії озброєнь Тегерана за межі Близького Сходу, де Іран успішно використовував свої безпілотні літальні апарати.

Як повідомлялося, Державний департамент підтвердив інформацію про те, що, за даними Сполучених Штатів Америки, Росія отримала безпілотники від Ірану. США вважають, що Росія отримала безпілотні літальні апарати, які можуть проводити атаки «повітря-земля», радіоелектронну боротьбу і наведення, і тепер має намір використовувати їх на полі бою в Україні.

13 вересня Збройні Сили України вперше знищили іранський ударний безпілотний літальний апарат.