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    Події в Україні

    На Одещині зіткнулися легковик з вантажівкою, загинули чотири людини

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    На трасі зіткнулися&nbsp;автомобілі&nbsp;Toyota&nbsp;та &laquo;ГАЗель&raquo; - На Одещині зіткнулися легковик з вантажівкою, загинули чотири людини
    На трасі зіткнулися автомобілі Toyota та «ГАЗель»

    Дорожньо-транспортна пригода трапилась у Лиманському районі в районі с. Булдинка, - поліція

    На автодорозі «Одеса-Южне» у четвер, 30 травня, сталась аварія, внаслідок якої загинули четверо людей. Про це повідомляє прес-центр Національної поліції в Одеській області.

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    Зазначається, що дорожньо-транспортна пригода трапилась у Лиманському районі в районі с. Булдинка. На трасі зіткнулися автомобілі Toyota та «ГАЗель».

    Поліцією встановлюються усі обставини події.

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    Нагадаємо, 30 травня у Тернопільській області у Збаразькому районі зіткнулись автомобіль та вантажівка, в результаті чого загинули четверо людей та один постраждав. Згодом стало відомо, що в аварію потрапила бригада робітників "Укренерго".  За словами Ковальчука, при лобовому зіткненні з вантажівкою на місці загинуло три співробітники, четвертий помер в лікарні.

    Додамо, що раніше у Вінницькій області у Козятинському районі внаслідок зіткнення автомобіля Peugeot Partner та мікроавтобуса "ГАЗ Рута" постраждали четверо людей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

    Повідомляється, що в результаті зіткнення водій іномарки загинув на місці аварії. Причини аварії будуть встановлені в ході досудового розслідування.

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