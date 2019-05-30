Перед Законом відповідатиме одесит, який побив безпорадних постраждалих у ДТП



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Жахлива аварія сталася у березня 2019 року

Прокурори Одеської місцевої прокуратури №4 скерували до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка, який побив постраждалих громадян від ДТП по проспекту Добровольського.

Про це інформує прес-служба прокуратури в Одеській області, повідомляє «Главком»

За клопотанням прокуратури наразі підозрюваний перебуває у слідчому ізоляторі.

У березні цього року, побачивши аварію та її жахливі наслідки, 39-річний мешканець Одеси підбіг до трьох постраждалих, безпорадних нацгвардійців та побив їх ногами по голові і тілу.

Нагадаємо, у травні прокуратура направила до суду справу стосовно водія «OPEL VECTRA», який спричинив дорожньо-транспортну пригоду по проспекту Добровольського.

Унаслідок аварії загинув військовослужбовець Національної гвардії та травмовано п’ятеро громадян.