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    Перед Законом відповідатиме одесит, який побив безпорадних постраждалих у ДТП

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    Перед Законом відповідатиме одесит, який побив безпорадних постраждалих у ДТП

    Жахлива аварія сталася у березня 2019 року

    Прокурори Одеської місцевої прокуратури №4 скерували до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка, який побив постраждалих громадян від ДТП по проспекту Добровольського.

    Про це інформує прес-служба прокуратури в Одеській області, повідомляє «Главком»

    За клопотанням прокуратури наразі підозрюваний перебуває у слідчому ізоляторі.

    У березні цього року, побачивши аварію та її жахливі наслідки, 39-річний мешканець Одеси підбіг до трьох постраждалих, безпорадних нацгвардійців та побив їх ногами по голові і тілу.

    Нагадаємо, у травні прокуратура направила до суду справу стосовно водія «OPEL VECTRA», який спричинив дорожньо-транспортну пригоду по проспекту Добровольського.

    Унаслідок  аварії загинув військовослужбовець Національної гвардії та травмовано п’ятеро громадян.

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