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    Події в Україні

    Бригада «Укренерго» потрапила в аварію на дорозі, четверо загиблих

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    Обставини ДТП з&rsquo;ясовує поліція - Бригада «Укренерго» потрапила в аварію на дорозі, четверо загиблих
    Обставини ДТП з’ясовує поліція

    Під час лобового зіткнення з вантажівкою на місці загинуло троє наших колег, четвертий помер в лікарні, - директор «Укренерго»

    У Тернопільській області внаслідок ДТП загинули четверо співробітників «Укренерго», ще один перебуває у важкому стані.

    Про це повідомив голова компанії Всеволод Ковальчук у Facebook.

    «У нас в компанії сталася трагедія. При поверненні з місця виконання робіт на лінії 750 кВ Хаес-Жешув лінійна бригада Тернопільської дільниці Південно-Західної ЕС у складі старшого майстра, трьох електромонтерів та водія попала в дорожньо-транспортну пригоду. При лобовому зіткненні з вантажівкою на місці загинуло троє наших колег, четвертий помер в лікарні», - написав Ковальчук.

    Він додав, що водій перебуває у важкому стані у лікарні.

    Обставини ДТП з’ясовує поліція.

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