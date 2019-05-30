Бригада «Укренерго» потрапила в аварію на дорозі, четверо загиблих



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Обставини ДТП з’ясовує поліція

Під час лобового зіткнення з вантажівкою на місці загинуло троє наших колег, четвертий помер в лікарні, - директор «Укренерго»

У Тернопільській області внаслідок ДТП загинули четверо співробітників «Укренерго», ще один перебуває у важкому стані.

Про це повідомив голова компанії Всеволод Ковальчук у Facebook.

«У нас в компанії сталася трагедія. При поверненні з місця виконання робіт на лінії 750 кВ Хаес-Жешув лінійна бригада Тернопільської дільниці Південно-Західної ЕС у складі старшого майстра, трьох електромонтерів та водія попала в дорожньо-транспортну пригоду. При лобовому зіткненні з вантажівкою на місці загинуло троє наших колег, четвертий помер в лікарні», - написав Ковальчук.

Він додав, що водій перебуває у важкому стані у лікарні.

Обставини ДТП з’ясовує поліція.