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    Смертельна ДТП на Київщині: ВАЗ збив жінку і втік з місця аварії

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    Поліцію та швидку допомогу викликали небайдужі люди - Смертельна ДТП на Київщині: ВАЗ збив жінку і втік з місця аварії
    Поліцію та швидку допомогу викликали небайдужі люди

    Незабаром водій-втікач повернувся на місце ДТП

    У середу, 29 травня, о 21:30 на вулиці Щорса у Білій Церкві сталася смертельна ДТП. За попередніми даними жінка вийшла з маршрутного автобусу і переходила дорогу у невстановленому місці, і її збив автомобіль ВАЗ-21150. Водій втік з місця аварії. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

    Поліцію та швидку допомогу викликали небайдужі люди.  

    На місці аварії працювали співробітники Слідчого управління поліції Київщини, слідчо-оперативна група Білоцерківського відділу поліції, експерти, медики.

    Від отриманих травм 61-річна місцева жителька померла на місці ДТП.

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    «Водій-втікач повернувся на місце аварії у той час, коли там ще працювали правоохоронці. 41- річний житель Білої Церкви пояснив, що побачив жінку на дорозі в останню мить, намагався уникнути зіткнення та об’їхати, однак вона в ту мить теж кинулася йти у зворотному напрямку. Зник з місця ДТП тому, що злякався. Хильнувши в гаражі оковитої, чоловік повернувся зізнатися у скоєному», - розповіли в поліції.

    У крові водія виявлено 1,9 проміле алкоголю. Його затримано у порядку ст.208 КПК України.

    Автомобіль ВАЗ-21150 вилучено як речовий доказ та поміщено на майданчик тимчасового тримання транспортних засобів.   

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Встановлюються усі обставини ДТП, опитуються свідки.  

    Нагадаємо, 29 травня на проспекті Миколи Бажана на виїзді з Південного мосту в бік Осокорків Fiat влетів під вантажівку MAN. Жінку-водія легковика госпіталізували.

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