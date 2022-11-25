Окупанти вдруге атакували передмістя Запоріжжя (фото)

Старух повідомив, що обійшлося без жертв

Вночі 25 листопада армія країни-агресора РФ вдруге атакувала передмістя Запоріжжя. На цей раз окупанти зруйнували СТО. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Старух повідомив, що обійшлося без жертв.

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фото: Олександр Старух/Телеграм

Сьогодні вночі російські окупанти здійснили черговий ракетний удар по передмістю Запоріжжя, є руйнування. За інформацією Старуха, окупанти знову поцілили у лікарню.

Нагадаємо, вночі, 23 листопада, російські загарбники завдали ракетного удару по пологовому відділенні у Запорізькій області. Внаслідок обстрілу загинуло немовля.

У Миколаївському районі вночі, 25 листопада, ворог завдавав ударів із реактивних систем залпового вогню по портовій акваторії та населеному пункту Очаківської громади. Внаслідок чого одна людина отримала контузію.