Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти вдруге атакували передмістя Запоріжжя (фото)

Наталія Антонюк
glavcom.ua
Окупанти вдруге атакували передмістя Запоріжжя (фото)
фото: Олександр Старух/Телеграм

Старух повідомив, що обійшлося без жертв

Вночі 25 листопада армія країни-агресора РФ вдруге атакувала передмістя Запоріжжя. На цей раз окупанти зруйнували СТО. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Старух повідомив, що обійшлося без жертв. 

3 фото
На весь екран
фото: Олександр Старух/Телеграм

Сьогодні вночі російські окупанти здійснили черговий ракетний удар по передмістю Запоріжжя, є руйнування.  За інформацією Старуха, окупанти знову поцілили у лікарню.

Нагадаємо, вночі, 23 листопада, російські загарбники завдали ракетного удару по пологовому відділенні у Запорізькій області. Внаслідок обстрілу загинуло немовля. 

У Миколаївському районі вночі, 25 листопада, ворог завдавав ударів із реактивних систем залпового вогню по портовій акваторії та населеному пункту Очаківської громади. Внаслідок чого одна людина отримала контузію.

Читайте також: Голова Запорізької ОДА: Вихід один – звільнення територій. Інакше нас нарізатимуть, як салямі
Теги: армія ворог Запоріжжя окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Окупанти вдруге атакували передмістя Запоріжжя (фото)
Окупанти вдруге атакували передмістя Запоріжжя (фото)
Ворог бив по портовій акваторії та населених пунктах на Миколаївщині 
Ворог бив по портовій акваторії та населених пунктах на Миколаївщині 
Окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю
Окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю
ЗСУ відбили ворожі атаки біля 11 населених пунктів – Генштаб
ЗСУ відбили ворожі атаки біля 11 населених пунктів – Генштаб
ЗСУ знищили ракетний комплекс, з якого ворог обстріляв пологовий на Запоріжжі
ЗСУ знищили ракетний комплекс, з якого ворог обстріляв пологовий на Запоріжжі
«Стабільно кладемо батальйон». Арестович розповів про щоденні втрати окупантів
«Стабільно кладемо батальйон». Арестович розповів про щоденні втрати окупантів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
110K
Лукашенко має постати перед трибуналом: Європарламент ухвалив важливе рішення
101K
Американський політик пояснив, чому Путін випрошує переговори з Україною
56K
Пригожин надіслав до Європарламенту закривавлену кувалду (фото)
43K
Кремль цинічно прокоментував ракетну атаку РФ по Україні
31K
Зеленський анонсував «вагомі новини» під час вечірнього звернення
13K
Лукашенко пригрозив «повним знищенням України»

Новини

Адвокат спростував наявність російського паспорта у Богуслаєва
23 листопада, 15:09
Чи загрожують Україні нові масштабні ракетні удари: прогноз ISW
23 листопада, 08:49
Порошенко у Вашингтоні пояснив, що потрібно для перемоги України
22 листопада, 21:01
Чи варто готуватися до блекауту. Голова «Укренерго» дав повне роз'яснення
22 листопада, 17:12
ЗСУ уразили пункт управління і склад палива окупантів – Генштаб
22 листопада, 06:57
Євродепутати запевнили Україну у допомозі щодо відновлення та захисту нашої інфраструктури
19 листопада, 20:16

Прес-релізи

Бізнес благає відкрити державні реєстри
Бізнес благає відкрити державні реєстри
24 листопада, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту