Окупанти вдруге атакували передмістя Запоріжжя (фото)
Старух повідомив, що обійшлося без жертв
Вночі 25 листопада армія країни-агресора РФ вдруге атакувала передмістя Запоріжжя. На цей раз окупанти зруйнували СТО. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
Старух повідомив, що обійшлося без жертв.
Сьогодні вночі російські окупанти здійснили черговий ракетний удар по передмістю Запоріжжя, є руйнування. За інформацією Старуха, окупанти знову поцілили у лікарню.
Нагадаємо, вночі, 23 листопада, російські загарбники завдали ракетного удару по пологовому відділенні у Запорізькій області. Внаслідок обстрілу загинуло немовля.
У Миколаївському районі вночі, 25 листопада, ворог завдавав ударів із реактивних систем залпового вогню по портовій акваторії та населеному пункту Очаківської громади. Внаслідок чого одна людина отримала контузію.
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