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На Полтавщині прогриміли вибухи: зафіксовано падіння уламків

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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На Полтавщині прогриміли вибухи: зафіксовано падіння уламків
Дрони атакували Полтавщину
фото з відкритих джерел

Інформація щодо постраждалих не надходила

У ніч на 27 червня російські війська запустили ударні дрони по території України. На Полтавщині українські протиповітряники збивали ворожі цілі. Очільник Полтавської ОВА Володимир Когут повідомив про наслідки атаки, передає «Главком».

За його словами, зафіксовано падіння уламків ворожих БпЛА у Кременчуцькому районі. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено транспортні засоби та приміщення одного з продовольчих супермаркетів.

Інформація щодо постраждалих не надходила.

Нагадаємо, у ніч на 6 червня російські дрони атакували Полтавську область. В результаті обстрілу у Кременчуцькому районі поранено трьох людей, пошкоджено цивільну інфраструктуру, спалахнули пожежі.

За даними Повітряних Сил ЗСУ, дрони-камікадзе атакували регіон понад шість годин поспіль. «Шахеди» фіксували над Зіньковом, Миргородом і навіть у передмісті Полтави. Також росіяни намагалися завдати ударів по Кременчуку.

Під удар потрапили переважно цивільні об’єкти. У Кременчуцькому районі, зокрема, постраждали нежитлові адміністративні будівлі та кав’ярня. Частина пошкоджених об’єктів належить до приватного сектору.

Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут повідомив, що обстріл пошкодив адміністративні будівлі, складські приміщення кількох підприємств, кав’ярню та приватний будинок. Внаслідок атаки виникли пожежі, які вже ліквідовані.

У Полтавській ОВА уточнили, що троє людей дістали поранення: двом із них надали медичну допомогу на місці, ще одну людину госпіталізували у стані середньої тяжкості. 

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Теги: Полтавщина вибух

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