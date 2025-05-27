Завод спеціалізується на розробці, виробництві та продажі технологій для пестицидів, фармацевтичних препаратів та пов'язаних хімічних проміжних продуктів

У Китаї вибухнув цех хімічного заводу: задіяно понад 200 рятувальників

У вівторок, 27 травня 2025 року, на хімічному заводі в східній китайській провінції Шаньдун стався потужний вибух, внаслідок якого в небо піднялися густі стовпи диму. Повідомлень про жертв поки не надходило. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Як зазначає видання, вибух стався на цеху компанії Shandong Youdao Chemical у місті Вейфан незадовго до полудня. Понад 200 працівників рятувальних служб негайно відреагували на інцидент. Подія викликала активне обговорення в китайських соціальних мережах через побоювання щодо небезпеки впливу токсичного газу. Урядовці закликали рятувальників швидко локалізувати пожежу та підтвердити кількість постраждалих.

Державне видання Beijing News опублікувало відео, на якому видно, як вибухом виривало вікна з петель, а The Paper, ще одне державне видання, повідомило, що речі деяких мешканців вилетіли на вулицю.

На місце події було направлено 55 автомобілів екстрених служб та 232 рятувальники від національного Міністерства з надзвичайних ситуацій. Бюро екологічного довкілля Вейфана направило своїх співробітників для перевірки місця вибуху та порадило мешканцям прилеглих районів тим часом носити маски для обличчя.

Згідно з сайтом компанії, Youdao була заснована у серпні 2019 року в хімічному парку Gaomi Renhe у Вейфані. Фірма займає площу понад 47 гектарів та має понад 300 співробітників. Вона спеціалізується на розробці, виробництві та продажі технологій для пестицидів, фармацевтичних препаратів та пов'язаних хімічних проміжних продуктів.

Цей інцидент є не поодиноким випадком вибухів на хімічних заводах у Китаї за останні роки. Серед них – вибухи у північно-західному регіоні Нінся у 2024 році та у південно-східній провінції Цзянсі у 2023 році. Найбільш трагічні події сталися у 2015 році, коли два потужні вибухи на складах небезпечних хімікатів у китайському портовому місті Тяньцзінь забрали життя понад 170 людей та поранили ще 700, що змусило уряд ухвалити нові закони щодо зберігання хімікатів.

Нагадаємо, Китай наростив свою військову міць завдяки пришвидшенню повітряних операцій, новим артилерійським системам та більш боєздатним десантним підрозділам. Він здатний у найкоротші терміни перейти до військових операцій проти Тайваню.