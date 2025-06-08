Безпілотники атакували хімічне підприємство у РФ: головне за ніч

Хімічне підприємство вже потрапляло під атаку дронів, зокрема, остання атака сталась 24 травня

Безпілотники атакували хімічне підприємство «Азот» у Тульській області, держсекретар Марко Рубіо закликав РФ та Україну продовжити переговори, санкції проти Росії хочуть послабити. «Главком» зібрав головні події ночі проти 8 червня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Атака БпЛА на хімічне підприємство

У ніч на 8 червня у Новомосковську у Тульській області пролунало не менше 5 вибухів. Росіяни пишуть про удар БпЛА по підприємству хімічної промисловості «Азот». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські телеграм-канали.

Пропагандисти повідомляють, що дрони атакували Новомосковськ Тульської області. Місцеві жителі чули звуки вибухів. Кажуть, що працює ППО.

Варто зазначити, що завод вже потрапляв під атаку дронів, зокрема, остання атака сталась 24 травня – тоді удари призвели до викиду кислоти в навколишнє середовище.

Законопроєкт щодо санкцій проти РФ можуть змінити

Запропонований у США законопроєкт щодо нових санкцій проти Росії, який досі не був ухвалений, ймовірно, зазнає суттєвих змін. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Politico.

Видання пише, що запровадження 500% мита на імпорт товарів з країн, які купують російські енергоносії, може призвести до конфлікту зі світовими економічними лідерами – зокрема, Китаєм, Індією та кількома країнами Європи.

Сенатор Ліндсі Грем, автор ініціативи, визнав можливі ризики та запропонував зробити виняток для держав, які підтримують Україну. Таке виключення дозволило б уникнути мита Європейському Союзу, який досі приблизно на 20% залежить від російського газу.

Трамп заявив, що Маск – наркоман

Після публічного конфлікту з Ілоном Маском колишній президент США Дональд Трамп у приватних розмовах назвав мільярдера «запеклим наркоманом». Про це повідомляє «Главком», посилаючись на The Washington Post.

Як стверджують джерела в Білому домі, що побажали залишитися анонімними, Трамп переживав через розрив стосунків із засновником Tesla. За їхніми словами, американський лідер був пригнічений і шокований публічними звинуваченнями з боку Маска.

Ілон Маск раніше визнавав, що вживав кетамін – за його словами, за призначенням лікаря для лікування депресії. На тлі відкритої критики з боку Маска, зокрема закликів до імпічменту, Трамп почав телефонувати своїм довіреним особам, заявляючи, що його колишній союзник – «затятий наркоман».

Рубіо про перемовини РФ та України

У Стамбулі вже двічі відбулися прямі переговори між Україною та Росією, однак окрім масштабного обміну полоненими, вони не дали відчутного поступу. Попри це, США продовжують наполягати на необхідності збереження діалогу між сторонами. Зокрема, 7 червня держсекретар США Марко Рубіо обговорив ситуацію в Україні з міністром закордонних справ Франції Жан-Ноелем Барро, повідомляє «Главком».

Під час розмови посадовці зосередилися на актуальних зусиллях, спрямованих на досягнення завершення війни. Рубіо окремо підкреслив значення прямих контактів між Києвом і Москвою як необхідної умови для встановлення стійкого миру.