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Звичайна риболовля обернулася трагедією: на Полтавщині загинув молодик

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Звичайна риболовля обернулася трагедією: на Полтавщині загинув молодик
фото: Нацполіція

Поліція встановлює обставини загибелі молодого чоловіка під час риболовлі

Біля ставка в селі Коржиха Ланнівської громади, що на Полтавщині сталась трагічна подія. Поліція встановлює обставини загибелі молодика під час риболовлі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Полтавської області.

Поліція озвучила попередню версію слідства: під час риболовлі 20-річний хлопець вудилищем доторкнувся до лінії електропередач і його, ймовірно, вразило струмом, після чого він упав у воду.

Очевидці дістали хлопця з води, але врятувати йому життя не вдалося. Наразі тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

«За даним фактом слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України», – написали в поліції.

Обставини події з’ясовує слідство.

Нагадаємо, у селі Гнідин під Києвом від удару струмом загинув 16-річний підліток.

За словами правоохоронців, два неповнолітні прийшли на пішохідний міст біля річки Дніпро в селі Гнідин, щоб порибалити. 16-річний киянин закинув телескопічну вудочку та рибальською волосінню зачепив високовольтні лінії електропередач. Хлопця вдарило струмом.

Перехожі викликали швидку медичну допомогу, яка констатувала смерть підлітка.

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Теги: смерть слідство рибальство смерть на воді Полтавщина поліція

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