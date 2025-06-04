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Росія вдарила по навчальному підрозділу на Полтавщині: є поранені

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Росія вдарила по навчальному підрозділу на Полтавщині: є поранені
Командування зазначило, що для детального з’ясування всіх обставин події та оцінки завданої шкоди створено спеціальну комісію
фото ілюстративне з відкритих джерел

На момент удару військовослужбовці перебували на полігоні, виконуючи навчальні завдання

Сьогодні, 4 червня, Росія завдала ракетного удару по території одного із навчальних підрозділів на Полтавщині. Як передає «Главком», про це повідомили у Сухопутних військах ЗСУ.

Так, на момент удару військовослужбовці перебували на полігоні, виконуючи навчальні завдання. Однак, як зазначає командування, «завдяки заходам безпеки вдалося уникнути найгіршого».

«На жаль, є поранені. Усім постраждалим оперативно надається вся необхідна кваліфікована медична допомога у спеціалізованих медичних закладах. Лікарі роблять усе можливе для їхнього якнайшвидшого одужання», – йдеться у заяві.

Командування зазначило, що для детального з’ясування всіх обставин події та оцінки завданої шкоди створено спеціальну комісію. 

Нагадаємо, у результаті ракетного удару по розташуванню одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗС України 12 людей загинули та понад 60 – поранено. Раніше у Сухопутних військах заявляли, що  жодних шикувань чи масових зборів особового складу не проводилося. Після оголошення сигналу повітряної тривоги більшість особового складу перебувала в укриттях. Постраждалим надається вся необхідна кваліфікована медична допомога

Раніше російські загарбники вдарили ракетами по стрільбищу військової частини на Сумщині, де відбувалися заняття. Унаслідок ворожої атаки загинуло шестеро військовослужбовців, понад 10 – отримали поранення. 

Нагадаємо, російська армія завдала ракетного удару по розташуванню 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Удар відбувся, ймовірно, під час шикування з нагоди Дня артилерії і ракетних військ 3 листопада. Є жертви і поранені серед військових та цивільних. Цю інформацію підтвердили ЗСУ та міністр оборони Рустем Умєров.

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Теги: ЗСУ військові балістичні ракети ракетна атака

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