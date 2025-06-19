В одній із областей через загрозу повітряної атаки на тиждень скасовано усі масові заходи

Масові заходи заборонені у зв'язку з підвищеною ймовірністю повітряних ударів по об’єктах Полтавського району

Масові заходи забороняються у період з 18 по 24 червня

У зв’язку з підвищеною загрозою атак з боку ворога, в Полтавській області тимчасово забороняється проведення всіх масових заходів. Про таке рішення Ради оборони області повідомив депутат Максим Малько, передає «Главком».

«Друзі, інформую, що захід, запланований на неділю, 22 червня (Крутий Берег, Школа №35, 10:00), переноситься попередньо на 28 червня. Причина – відповідне рішення Ради оборони Полтавської області від 14.09.2023 №51, введене в дію розпорядженням начальника ОВА, щодо заборони проведення масових заходів», – йдеться в повідомленні.

Масові заходи забороняються у період з 18.06.2025 по 24.06.2025.

«Таке рішення прийнято у зв'язку з підвищеною ймовірністю повітряних ударів по об'єктах м. Полтава та району.

Прошу з розумінням поставитися до ситуації та не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Безпека – передусім!», – додав він.

Нагадаємо, триває 1212-й день повномасштабної війни. В Україні вперше виявлено «шахед» з камерою та модулем штучного інтелекту.

До слова, Путін каже, що готовий зустрітися із Зеленським, але його тривожить одна «проблема». Він нібити знову почав сумніватися у юридичній легітимності нашого президента. Росія вважає ключовим питанням, хто від України підписуватиме документи щодо врегулювання. Документи мають бути підписані легітимною владою України, інакше це викинуть на смітник, наголосив диктатор.

Путін каже, що його зустріч із Зеленським можлива на завершальному етапі переговорів, щоб «поставити крапку».

Нещодавно президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна та Росія домовляться про третій раунд переговорів лише після завершення великого обміну полоненими. Також глава держави додав, що росіяни просто затягують процес перемовин.