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    На Рівненщині місцева влада «урочисто» відкрила шкільний туалет (фото)

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    Подія відбулася з перерізанням стрічки і повітряними кульками - На Рівненщині місцева влада «урочисто» відкрила шкільний туалет (фото)

    Подія відбулася з перерізанням стрічки і повітряними кульками

    фото: Тишицький ліцей/ Facebook

    Будівництво вбиральні тривало від 2019 року

    У Рівненській області «урочисто», з перерізанням стрічки, відкрили шкільний туалет. Про це стало відомо з допису у Facebook навчального закладу.

    Інцидент стався у ліцеї села Тишиця Рівненського району (колишній Березнівський район)

    «Довгоочікувана подія відбулася у стінах Тишицького ліцею. Тут відкрито внутрішню вбиральню. Понад 470 осіб ліцею – учасників освітнього процесу щиро вдячні усім, хто долучився до цієї важливої справи», – йдеться в повідомленні.

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    Подія відбулася з перерізанням стрічки і повітряними кульками. фото: Тишицький ліцей/ Facebook
    Подія відбулася з перерізанням стрічки і повітряними кульками. фото: Тишицький ліцей/ Facebook
    Подія відбулася з перерізанням стрічки і повітряними кульками. фото: Тишицький ліцей/ Facebook

    Керівництво ліцею «розсипало слова подяки» місцевій владі за відкриття туалету.

    Заступниця директора обласного департаменту освіти і науки Марина Пашковська прокоментувала інцидент і закликала з розумінням поставитися до освітян, інформує «Радіо Трек».

    «Що можу сказати – вміли готувати, та не вміли подати. Звісно, що урочисте відкриття туалетів з перерізанням стрічок – це занадто. Втім, це останній загальноосвітній заклад у Березнівській громаді, де досі не було внутрішньої вбиральні. Може, тому люди сприймають це, як вагому подію", – зазначила Пашковська.

    За її словами, на добудову цієї вбиральні було витрачено майже 1,5 млн грн з держбюджету і близько 2,5 млн грн з бюджету Березнівської ТГ. Будували туалет від 2019 року.

    Пашковська розповіла, що внутрішні туалети ще відсутні в окремих приміщеннях 86 шкільних закладів Рівненської області.

    Нагадаємо, раніше на Чернігівщині напередодні Дня Незалежності місцевий депутат відкрив… зупинку.

    Теги: місцева влада будівництво Рівненщина влада
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    На Рівненщині місцева влада «урочисто» відкрила шкільний туалет (фото)