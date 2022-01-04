Курортний Трускавець залишився без води

Місто з населенням 30 тисяч залишилося без водопостачання

Курортне місто Трускавець на Львівщині, з населенням близько 30 тисяч, залишилося з 3 січня без водопостачання, оскільки «Дрогобичводоканал» припинив подачу води через закінчення дії договору. Про це у Тelegram повідомив департамент цивільного захисту населення Львівської ОДА.

«У зв’язку з тим, що між ТзОВ «Трускавецький водоканал» та КП «Дрогобичводоканал» не укладений договір на водопостачання на 2022 рік, з 9:00 год. 3 січня КП «Дрогобичводоканал» припинило подачу води у м. Трускавець. Підписання договору заплановано на 4 січня», – зазначено у повідомленні.

Як повідомили у «Дрогобичводоканалі», підприємство не надає послуги ТзОВ «Трускавецький водоканал» з 3 січня, оскільки старий договір про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення втратив чинність 01.01.2022, а надісланий проєкт нового договору ТзОВ «Трускавецький водоканал» не підписало.

«Зважаючи на постійні конфліктні коливання у взаєминах із Трускавецьким водоканалом, наше підприємство зафіксувало три стратегічно важливі умови у цьому проєкті договору. Зокрема, запропонувало встановити конкретні об’єми послуги, які ТзОВ «Трускавецький водоканал» збирається щомісячно купувати, передбачило чітку відповідальність у разі невчасної оплати, а також окреслило точку розмежування майнової належності щодо надання послуги з централізованого водовідведення», – зазначили в Дрогобичводоканалі.

Там також повідомили, що станом на 3 січня 2022 року борг ТзОВ «Трускавецький водоканал» перед КП «Дрогобичводоканал» становить 12,5 млн грн.

У Трускавецькій міській раді кореспондентові Укрінформу пообіцяли надати коментар пізніше, оскільки саме зараз відбувається засідання сесії.

Яку відомо, водопостачання у Трускавці сформовано з'єднаною інфраструктурою з Дрогобичем через КП «Дрогобичводоканал». ТзОВ «Трускавецький водоканал» попри статус товариства з обмеженою відповідальністю є у власності Трускавецької міської ради.

Трускавець як бальнеологічний курорт має розвинуту мережу санаторних комплексів. Кількість постійного населення становила 28 705 осіб, станом на 1 січня 2019 року, крім того, щомісячно тут відпочиває в середньому 13 тис. осіб.