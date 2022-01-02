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    На Рівненщині чоловік напав на поліцейських (фото)

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    Під час затримання чоловік ногами розбив заднє бокове скло службового автомобіля - На Рівненщині чоловік напав на поліцейських (фото)
    Під час затримання чоловік ногами розбив заднє бокове скло службового автомобіля
    фото: Нацполіція

    Чоловік загрожував перехожим молотком, після чого напав на поліцейських та розбив машину правоохоронців

    У Костополі (Рівненська область) чоловік, який перебуває під цілодобовим домашнім арештом, погрожував перехожим молотком. Після чого напав на поліцейських і розбив машину правоохоронців. Про це повідомляє пресслужба поліції Рівненської області.

    «У поліцію близько 05:15 повідомив 24-річний житель Костополя, що невідомий чоловік поблизу однієї з багатоповерхівок міста розбив лампу в під'їзді і з молотком в руках погрожує перехожим», – йдеться в повідомленні.

    Прибулі на місце правоохоронці з'ясували, що нападником виявився 33-річний місцевий житель, який перебуває під цілодобовим домашнім арештом за побиття поліцейського.

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    На Рівненщині чоловік напав на поліцейських (фото)
    На Рівненщині чоловік напав на поліцейських (фото)
    На Рівненщині чоловік напав на поліцейських (фото)
    фото: Нацполіція

    Під час затримання чоловік ногами розбив заднє бокове скло службового автомобіля, зірвав жетон і нагрудну камеру з одного з патрульних.

    За даним фактом розпочато досудове розслідування. Вирішується питання про заміну запобіжного заходу на більш жорсткий – утримання під вартою.

    До слова, у Дніпрі поліція затримала водія, який в стані алкогольного сп'яніння спричинив ДТП із чотирма автівками.

    Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди тілесні ушкодження отримали водій та двоє пасажирів транспортного засобу Volkswagen Golf, серед яких хлопчик 2020 року народження. Їх доставлено до лікарні.

    Теги: розслідування Рівненщина чоловік
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    На Рівненщині чоловік напав на поліцейських (фото)