На Чернігівщині напередодні Дня Незалежності місцевий депутат відкрив… зупинку

Відкривали урочисто, з перерізанням стрічки

У селі Ушня, що у Менські громаді на Чернігівщині, 23 серпня місцевий депутат влаштував урочисте відкриття автобусної зупинки в селі. Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Віталій Назаренко.

«Напередодні Дня незалежності в Менській громаді урочисто відкрили (барабанний дріб)... сільську зупинку. Урочистості з перерізання стрічки відбулись у центрі села Ушня, яке є центром однойменного старостинського округу. Ще одну зупинку, розташовану біля кладовища, увагою оминули. Місцеві розповідають, що спонсором виступив один із депутатів обласної ради, який орендує тут землі. Справа, звісно, потрібна, але масштаби особистості, фінансових можливостей і зробленого – не порівняти. Добре, хоча б табличку з іменем мецената не додумались вивісити», – написав журналіст.

Журналіст також додав, що три роки тому один місцевий депутат розорав поблизу цього села Придеснянські луки.

«За розповідями старожилів, (звідси – ред.) возили сіно аж у Московщину для коней царських гусарів. Мова йде про сотні гектарів придеснянських лугів з унікальним ботанічним складом трав, які століттями формувала матінка-природа і які вже остаточно втрачені для наступних поколінь. Було багато галасу, я навіть писав про це статтю і виїжджав на місце, але справа завершилась пшиком», – йдеться в дописі.

Як зауважив журналіст у коментарях до допису, агрохолдинг тутешнього фермера «орендує у Менській громаді 5 тисяч гектарів найкращої землі, а спромігся лише на помпезне відкриття зупинок з профнастилу».

Нагадаємо, раніше у Чернігівській області під час купання у ставку потонули двоє братів, хлопчикам було 10 та 14 років.

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