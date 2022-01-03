Влада Полтави оголосила тендер на масштабне оновлення місцевого аеропорту

Облдержадміністрація розробила спеціальну систему стимулювання авторів проєктів

Полтавська облдержадміністрація оголосила тендер на повне оновлення аеродрому місцевого аеропорту «Полтава». Згідно з даними системи Prozorro, вартість робіт оцінюється в 1,54 млрд грн. Заявки на участь беруть до 6 лютого, а ціновий аукціон відбудеться 14 березня, повідомляє avianews.com.

У вимогах зазначено, що роботи потрібно завершити до кінця 2022 року за умови повного фінансування. Щоб простимулювати учасників працювати швидше, при виборі переможця замовник буде враховувати не тільки запропоновану ціну, але і термін виконання робіт.

Ціна дає 70% балів, термін виконання робіт – 30% балів. Якщо термін будівництва складе сім місяців, то учасник отримає всі 30% додаткових балів, вісім місяців – 15% додаткових балів, понад вісім місяців – 0 балів.

На форумі «Авіація та туризм» у листопаді 2021 року аеропорт «Полтава» назвали в числі проєктів, реалізація яких запланована на 2022 рік на кошти державного бюджету.

З бюджету Полтавської області в 2021 році виділили 25 млн грн на розробку проекту нового аеродрому. Її провело державне підприємство «Південдіпрондіавіапром».

Проєкт передбачає демонтаж старої злітно-посадкової смуги, руліжної доріжки і перону і будівництво на їх місці фактично нових об'єктів з бетону.

Полтавський аеропорт Автор: Eugene Asaulenko

Довжина нової смуги залишиться колишньою – 2550 м, а ширина збільшиться з 42 м до 45 м. Перон зможе розміщувати одночасно п'ять середньомагістральних літаків типу Boeing 737 і Airbus A320, які популярні серед українських авіакомпаній і європейських лоукостерів.

У жовтні 2021 року в Полтавській облдержадміністрації повідомили, що проєкт передбачає будівництво нової злітно-посадкової смуги з двох шарів бетону товщиною 30 см і 40 см. Ці параметри аналогічні тим, що має новий аеродром в Одесі.

Однак у тендерній документації зазначено, що товщина бетону складе 20 см. Схожу товщину з асфальту має оновлена смуга в аеропорту Херсона, будівництво якої завершили в кінці 2021 року.

Такі параметри дозволять приймати в Полтаві популярні середньомагістральні літаки без обмежень. Оскільки зараз це неможливо, аеропорт обслуговує тільки невеликі літаки місцевої школи авіації.

До слова, як повідомлялося, авіакомпанія Bees Airline, яка з 20 грудня відкрила регіональний напрямок Київ-Львів, запускає зі Львова рейси до Барселони та Тбілісі.

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