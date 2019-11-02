На Рівненщині за допомогою направленого вибуху підірвали старий завод (відео)



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Скріншот з відео

Вибух був такої потужності, що його було чути у Рівному

У місті Городок, що неподалік Рівного за допомогою вибуху знесли старий завод тракторних агрегатів.

Відео оприлюднено на YouTube каналі видання Рівне Вечірнє.

Як видно на відео, як всередині похилених залишків конструкції будівлі підприємства лунає вибух, після чого споруда завалюється на бік.

За словами очевидців, вибух був такої потужності, що його було чути у Рівному.

Нагадаємо, сьогодні на російському танкері «Затока Америка» у Находці стався вибух, який призвів до загибелі трьох людей, ще одна постраждала.