Потужний вибух прогримів на базарі сирійського міста – 13 загиблих (фото)



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Вибухівкою був нафарширований припаркований біля ринку автомобіль

Вибух на ринку в сирійському місті Телль-Аб’яд забрав життя 13 людей, ще 20 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Серед загиблих є діти, повідомляє турецьке Anadolu Agency.

За інформацією агентства, вибухівкою був нафарширований припаркований біля ринку автомобіль. Жертвами теракту стали місцеві жителі. Поранені доставлені в лікарні району Акчакале турецької провінції Шанліурфа. Не виключено, що кількість загиблих може зрости.

Як відомо, місто зараз перебуває під контролем турецької армії і бійців так званої «Сирійської вільної армії» (ССА).

У Міністерстві оборони Туреччини прокоментували трагедію:

«Рішуче засуджуємо нелюдську атаку терористів YPG/PKK і закликаємо всі країни виступити проти цієї жорстокої організації».

Незважаючи на досягнуті домовленості між Туреччиною і США від 17 жовтня цього року, відповідно до яких бойовики YPG/PKK повинні покинути зону проведення операції «Джерело миру», вони продовжують атакувати райони Таль-Абьяд і Расулайн.

Як повідомлялося, у північно-західній провінції Ідліб в Сирії дев’ять мирних мешканців загинули і ще 20 осіб отримали поранення через нічні авіаудари військ Башара Асада і його російських союзників.