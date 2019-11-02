В Афганістані дев’ять дітей загинуло, підірвавшись на міні



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З початку року у країні загинули або були поранені понад вісім тисяч цивільних осіб

Внаслідок вибуху міни у суботу, 2 листопада, в Афганістані загинули дев’ятеро дітей, що прямували в цей момент до школи.

Про трагедію, що відбулася у провінції Тахар, із посиланням на місцеву поліцію повідомляє інформаційне агентство Reuters.

За словами речника місцевої поліції, територія, на якій пролунав вибух, перебуває під контролем ісламістського руху «Талібан». Протипіхотні міни були закладені ісламістами після початку наступу урядових сил, що мав не меті звільнення цієї місцевості.

«На жаль, сьогодні одна з цих мін вибухнула і забрала життя дев’яти учнів початкової школи», – додав він. За словами чиновника, загиблі діти були віком від дев’яти до 12 років та ймовірно належали до родини членів «Талібану».

У самому ісламістському русі поки не прокоментували цей трагічний випадок.

Нагадаємо, у столиці Афганістану Кабулі вибухнув замінований автомобіль, який пошкодив будинки в радіусі кілометра.