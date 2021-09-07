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    На Рівненщині зловмисники видобували бурштин на території заповідника (фото)

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    Бурштин видобували на заповітних територіях - На Рівненщині зловмисники видобували бурштин на території заповідника (фото)

    Бурштин видобували на заповітних територіях

    Фото: Facebook Андрія Мальованого

    Збитки від правопорушень склали понад 40 мільйонів гривень

    Державна екологічна інспекція України виявила масштабний незаконний видобуток бурштину на заповідних територіях у Рівненській області. Про це повідомив у Facebook голова Держекоінспекції Андрій Мальований.

    Порушення було зафіксовано на території Рівненського природного заповідника, що є другим за площею в Україні.

    Під час перевірки заповідних територій інспектори ДЕІ зафіксували, що 71,2 га земель були розорані внаслідок видобутку бурштину.

    «Збитки, завдані заповіднику, склали 40,4 мільйона гривень. Ці кошти мають відшкодувати копачі бурштину», — повідомив Мальований.

    Зловмисників за матеріалами перевірки Держекоінспекції встановлюють правоохоронці.

    До слова, у результаті перевірок на українських АЗС стало відомо, що близько 45% з них працюють без необхідної дозвільної документації.

    Нагадаємо, Державна екологічна інспекція розрахувала збитки за шкоду довкіллю, які повинно сплатити підприємство ТОВ «Укрхімресурс» на Вінниччині.

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    Теги: бурштин Рівненщина Заповідники
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    На Рівненщині зловмисники видобували бурштин на території заповідника (фото)