На Рівненщині зловмисники видобували бурштин на території заповідника (фото)
Бурштин видобували на заповітних територіях
Збитки від правопорушень склали понад 40 мільйонів гривень
Державна екологічна інспекція України виявила масштабний незаконний видобуток бурштину на заповідних територіях у Рівненській області. Про це повідомив у Facebook голова Держекоінспекції Андрій Мальований.
Порушення було зафіксовано на території Рівненського природного заповідника, що є другим за площею в Україні.
Під час перевірки заповідних територій інспектори ДЕІ зафіксували, що 71,2 га земель були розорані внаслідок видобутку бурштину.
«Збитки, завдані заповіднику, склали 40,4 мільйона гривень. Ці кошти мають відшкодувати копачі бурштину», — повідомив Мальований.
Зловмисників за матеріалами перевірки Держекоінспекції встановлюють правоохоронці.
До слова, у результаті перевірок на українських АЗС стало відомо, що близько 45% з них працюють без необхідної дозвільної документації.
Нагадаємо, Державна екологічна інспекція розрахувала збитки за шкоду довкіллю, які повинно сплатити підприємство ТОВ «Укрхімресурс» на Вінниччині.