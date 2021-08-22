Майже половина українських АЗС працюють без дозвільних документів – Держекоінспекція

У відомстві кажуть, що треба підвищувати штрафи за забруднення довкілля

Державна екологічна інспекція провела масову перевірку АЗС

У результаті перевірок на українських АЗС стало відомо, що близько 45% з них працюють без необхідної дозвільної документації. Зокрема, відсутня документація на забруднюючі викиди, часто немає і висновків щодо оцінки впливу на довкілля. Такі дані оприлюднила пресслужба Держекоінспекції з посиланням на слова її голови Андрія Мальованого.

«Окрім того, на близько 40% підприємств, що здійснюють торгівлю пальним, виявлені порушення у сфері поводження з відходами, а ще на 20% – порушення в частині водокористування. Загалом в результаті 828 перевірок складено 932 протоколи щодо порушення природоохоронного законодавства. 13 матеріалів за фактами, що містять ознаки кримінальних злочинів, передано до правоохоронних органів», – зазначив Андрій Мальований.

Він зазначив, що неякісне пальне і продаж контрафакту – далеко не найбільш руйнівні порушення, які допускають на автозаправних станціях.

Велика кількість таких підприємств ігнорує вимоги законодавства у сфері захисту довкілля. Як наслідок – ґрунти та вода забруднюються нафтопродуктами, якість повітря погіршується через наднормативні викиди.

За словами посадовця, штрафи за такі порушення залишаються дуже низькими та є абсолютно недієвим важелем впливу на підприємства та їхню подальшу екологізацію.

«Підвищення штрафів – це важливе завдання для збереження довкілля. Тож фахівці Держекоінспекції спільно з колегами з Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів підготували законопроєкт, яким передбачається внесення змін до КУпАП для посилення відповідальності за більшість екологічних злочинів», – зауважив Андрій Мальований.

Нагадаємо, раніше у Державній екологічній інспекції заявили, що Україна живе в екологічному боргу. Це означає, що країна використовує більше ресурсів, ніж українське довкілля може відновити за рік.

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