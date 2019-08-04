  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Без світла через негоду в залишилось 40 населених пунктів у двох областях

    • Розсилка
    Без світла через негоду в залишилось 40 населених пунктів у двох областях

    Ремонтні бригади намагаються зранку відремонтувати пошкоджені електромережі

    В ніч з 3 на 4 серпня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) сталося знеструмлення 40 населених пунктів у двох областях, а саме: Одеська – 25, Кіровоградська – 15.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

    «Протягом 3-4 серпня внаслідок проходження інтенсивних опадів та накопичення великої кількості дощової води в окремих низинних ділянках місцевості виникали випадки підтоплень домогосподарств та підвалів в Арцизському, Овідіопольському районах та м. Одеса», - йдеться у повідомленні.

    Всього за добу підрозділами ДСНС здійснено 11 виїздів на відкачку води (відкачано понад 1 тис. 300 м3 води), 4 виїзди для буксирування автотранспорту та перевезення людей, 5 виїздів для розпилювання та прибирання дерев. Від ДСНС залучалося 90 чоловік особового складу та 20 одиниць техніки.

    Нагадаємо, що сьогодні на Чорному і Азовському морях очікується шторм.

    Раніше повідомлялося, що у суботу біля Приморського Одеської області було зафіксовано два смерчі.

    Також попереджаємо, що погода в Україні 4 серпня буде штормовою, очікуються сильні зливи, грози, град та шквали вітру.

     

    Читайте також
    ДСНС електроенергія ремонт шторм негода дощ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ