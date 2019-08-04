Без світла через негоду в залишилось 40 населених пунктів у двох областях



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Ремонтні бригади намагаються зранку відремонтувати пошкоджені електромережі

В ніч з 3 на 4 серпня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) сталося знеструмлення 40 населених пунктів у двох областях, а саме: Одеська – 25, Кіровоградська – 15.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

«Протягом 3-4 серпня внаслідок проходження інтенсивних опадів та накопичення великої кількості дощової води в окремих низинних ділянках місцевості виникали випадки підтоплень домогосподарств та підвалів в Арцизському, Овідіопольському районах та м. Одеса», - йдеться у повідомленні.

Всього за добу підрозділами ДСНС здійснено 11 виїздів на відкачку води (відкачано понад 1 тис. 300 м3 води), 4 виїзди для буксирування автотранспорту та перевезення людей, 5 виїздів для розпилювання та прибирання дерев. Від ДСНС залучалося 90 чоловік особового складу та 20 одиниць техніки.

Нагадаємо, що сьогодні на Чорному і Азовському морях очікується шторм.

Раніше повідомлялося, що у суботу біля Приморського Одеської області було зафіксовано два смерчі.

Також попереджаємо, що погода в Україні 4 серпня буде штормовою, очікуються сильні зливи, грози, град та шквали вітру.