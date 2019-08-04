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    Письменниця Ніцой забила на сполох через заяву Богдана

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    Лариса Ніцой - Письменниця Ніцой забила на сполох через заяву Богдана
    Лариса Ніцой
    Фото: Главком

    Письменниця закликала Міносвіти зібратися на термінову нараду з приводу зміни шкільної програми

    Українська письменниця та активістка Лариса Ніцой назвала українців «нечитаючою нацією»та закликала Міністерство освіти зібратися на термінову нараду з приводу зміни шкільної програми.

    Відповідний пост вона опублікувала у своєму Facebook у зв’язку з заявою глави ОПУ Андрія Богдана, яку нещодавно розповсюдили низка українських ЗМІ.

    «Дякую Богданові за його заяву. «Прошу звільнити мене з займаної посади за власним бажанням з моменту бажання». Справді, дякую. Він мимоволі оголив задавнену проблему. Може, нарешті ж країна прозріє: у нас величезна проблема – ми нечитаюча нація. Ми не змогли навіть одне речення дочитати до кінця» – написала письменниця.

    За її словами, з першого погляду на цю заяву зрозуміло, що вона – «жарт, фейк, тролінг», але нечитання призводить до невміння аналізувати елементарне. Тому українське суспільство є «проблемним».

    «Україна не змогла прочитати до кінця в заяві Богдана одне речення. Україна його не дочитала. Це реальна катастрофа», – наголосила Ніцой.

    Вона вважає, що українцям варто наслідувати процвітаючі країни у пропаганді книг, а також необхідно змінювати шкільну програму з метою привчання дітей до осмислення й аналізу прочитаного.

    «Висловлюю величезне занепокоєння та звертаюся до майбутнього міністра освіти, хто б ним не був. Перше, що треба зробити – зібратися на нараду з Академією педагогічних наук», – вважає Ніцой.

    Нагадаємо, в ЗМІ з’явилась заява Андрія Богдана на звільнення. Вона виглядала трохи дивною, тому що датою звільнення вказувалось «з моменту бажання».

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