На Сумщині автівка насмерть збила велосипедиста

31-річний житель Лебединського району від отриманих травм помер на місці події

У Сумській області у результаті наїзду автівки на велосипедиста – загинула одна особа.

Про це повідомляє пресслужба ГУ НП у Сумській області.

Подія сталася 19 грудня по вулиці Роменській у селі Штепівка Лебединського району Сумської області.

«Попередньо встановлено, що 35-річна жінка, керуючи автомобілем Шевроле, здійснила наїзд на велосипедиста. Внаслідок чого 31-річний житель Лебединського району від отриманих травм помер на місці події. Наразі встановлюються всі обставини дорожньо-транспортної пригоди», – вказано у повідомленні.

У поліції вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».