На Сумщині автівка насмерть збила велосипедиста
31-річний житель Лебединського району від отриманих травм помер на місці події
У Сумській області у результаті наїзду автівки на велосипедиста – загинула одна особа.
Про це повідомляє пресслужба ГУ НП у Сумській області.
Подія сталася 19 грудня по вулиці Роменській у селі Штепівка Лебединського району Сумської області.
«Попередньо встановлено, що 35-річна жінка, керуючи автомобілем Шевроле, здійснила наїзд на велосипедиста. Внаслідок чого 31-річний житель Лебединського району від отриманих травм помер на місці події. Наразі встановлюються всі обставини дорожньо-транспортної пригоди», – вказано у повідомленні.
У поліції вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».