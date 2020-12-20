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    Події в Україні

    На Сумщині автівка насмерть збила велосипедиста

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    У Сумській області автівка насмерть збила велосипедиста - На Сумщині автівка насмерть збила велосипедиста
    У Сумській області автівка насмерть збила велосипедиста
    Фото: Нацполіція

    31-річний житель Лебединського району від отриманих травм помер на місці події

    У Сумській області у результаті наїзду автівки на велосипедиста – загинула одна особа.

    Про це повідомляє пресслужба ГУ НП у Сумській області.

    Подія сталася 19 грудня по вулиці Роменській у селі Штепівка Лебединського району Сумської області.

    «Попередньо встановлено, що 35-річна жінка, керуючи автомобілем Шевроле, здійснила наїзд на велосипедиста. Внаслідок чого 31-річний житель Лебединського району від отриманих травм помер на місці події. Наразі встановлюються всі обставини дорожньо-транспортної пригоди», – вказано у повідомленні.

    У поліції вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

    Теги: ДТП Сумщина аварія
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