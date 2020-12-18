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    У Києві п’яний водій вилетів на зустрічну смугу і потрощив три автівки (фото, відео)

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    Mitsubishi протаранив&nbsp;Volkswagen, Chevrolet та Skoda, які стояли на світлофорі - У Києві п’яний водій вилетів на зустрічну смугу і потрощив три автівки (фото, відео)
    Mitsubishi протаранив Volkswagen, Chevrolet та Skoda, які стояли на світлофорі
    Фото: Київ оперативний

    У ДТП обійшлося без постраждалих

    У ніч на п’ятницю, 18 грудня, на перехресті проспекту Лобановського та вул. Головка в Голосіївському районі сталася дорожньо-транспортна пригода.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    Водій Mitsubishi, повертаючи в напрямку автовокзалу, на заокругленні дороги не впорався із керуванням своєї автівки та виїхав на зустрічну смугу, де потрощив одразу три автівки - Volkswagen, Chevrolet та Skoda, - які стояли на світлофорі.

    Обійшлося без потерпілих.

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    У Києві п’яний водій вилетів на зустрічну смугу і потрощив три автівки (фото, відео)
    У Києві п’яний водій вилетів на зустрічну смугу і потрощив три автівки (фото, відео)
    У Києві п’яний водій вилетів на зустрічну смугу і потрощив три автівки (фото, відео)
    У Києві п’яний водій вилетів на зустрічну смугу і потрощив три автівки (фото, відео)
    У Києві п’яний водій вилетів на зустрічну смугу і потрощив три автівки (фото, відео)
    У Києві п’яний водій вилетів на зустрічну смугу і потрощив три автівки (фото, відео)
    У Києві п’яний водій вилетів на зустрічну смугу і потрощив три автівки (фото, відео)
    У Києві п’яний водій вилетів на зустрічну смугу і потрощив три автівки (фото, відео)
    У Києві п’яний водій вилетів на зустрічну смугу і потрощив три автівки (фото, відео)
    У Києві п’яний водій вилетів на зустрічну смугу і потрощив три автівки (фото, відео)
    У Києві п’яний водій вилетів на зустрічну смугу і потрощив три автівки (фото, відео)

    Водій мав явні ознаки сп’яніння, на місці проходити тест він відмовився, мотивуючи тим, що не довіряє патрульним.

    Відео: ГО «Варта Голосієво»

    Як повідомлялося, 15 грудня на Хрещатику таксист намагався розвернутися з порушенням правил дорожнього руху та спровокував ДТП.

    Теги: Національна поліція України ДТП Київ водій автомобіль алкогольне сп'яніння
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