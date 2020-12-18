У Києві п’яний водій вилетів на зустрічну смугу і потрощив три автівки (фото, відео)
У ДТП обійшлося без постраждалих
У ніч на п’ятницю, 18 грудня, на перехресті проспекту Лобановського та вул. Головка в Голосіївському районі сталася дорожньо-транспортна пригода.
Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.
Водій Mitsubishi, повертаючи в напрямку автовокзалу, на заокругленні дороги не впорався із керуванням своєї автівки та виїхав на зустрічну смугу, де потрощив одразу три автівки - Volkswagen, Chevrolet та Skoda, - які стояли на світлофорі.
Обійшлося без потерпілих.
Водій мав явні ознаки сп’яніння, на місці проходити тест він відмовився, мотивуючи тим, що не довіряє патрульним.
Відео: ГО «Варта Голосієво»
Як повідомлялося, 15 грудня на Хрещатику таксист намагався розвернутися з порушенням правил дорожнього руху та спровокував ДТП.