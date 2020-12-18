Під Києвом чоловік на Ssang Yong збив на смерть молодика і втік з місця ДТП (фото)

Зловмисник 11 днів переховувався від правоохоронців

У місті Бровари місцеві жителі виявили на узбіччі тіло молодого чоловіка. Його із тяжкими травмами госпіталізували до лікарні, проте через декілька днів потерпілий помер.

Працівники поліції провели першочергові слідчі дії та встановили обставини того вечора. Як з’ясувалось, водій автівки Ssang Yong здійснив наїзд на 27-річного чоловіка. Після скоєного зловмисник не повідомив про подію відповідні служби, не надав необхідної допомоги потерпілому та зник з місця пригоди. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Під час оперативних заходів поліцейські розшукали автомобіль Ssang Yong з ознаками, характерними для ДТП у місті Бровари. Його вилучили та помістили на майданчик тимчасового тримання.

Також під час оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу водія, який у той день перебував за кермом автівки. Ним виявився 36-річний житель села Семиполки Броварського району, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за незаконне зберігання наркотичних речовин. Зловмисник 11 днів переховувався від правоохоронців.

Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Також варто зазначити, що після надходження висновку судово-медичної експертизи буде вирішено питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 3 ст. 135 (Залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України.

Наразі зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без права внесення застави.