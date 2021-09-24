На Тернопільщині довічно засуджений чоловік відгуляв весілля в колонії (фото)

Пару розписали і повінчали у виправному закладі

У Чорткові, що на Тернопільщині, у колонії чоловік засуджений до довічного позбавлення волі відгуляв весілля. Про це повідомляють на сторінці Чортківської УВП № 26.

«І в зоні позбавлення волі продовжується життя не тільки з різними печалями, а й маленькими радощами. Нерідко й за тюремними ґратами люди поєднують свої долі. Нехай вони пройдуть і подолають усі випробування заради щасливого майбутнього. З Божою поміччю можна все виправити, головне – зберегти віру, надію і любов», – йдеться в публікації виправної установи.

Пару розписали і повінчали у виправному закладі.

Нагадаємо, пара з Івано-Франківщини одружилася на оглядовому колесі

До слова, на весіллі у Тернополі гості заразилися коронавірусом від вакцинованих родичів