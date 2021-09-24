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    Події в Україні

    На Тернопільщині довічно засуджений чоловік відгуляв весілля в колонії (фото)

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    Церемонія реєстрації шлюбу засудженого до довічного позбавлення волі відбулася у Чортківській УВП № 26 - На Тернопільщині довічно засуджений чоловік відгуляв весілля в колонії (фото)
    Церемонія реєстрації шлюбу засудженого до довічного позбавлення волі відбулася у Чортківській УВП № 26
    Фото: Чортківська УВП 26

    Пару розписали і повінчали у виправному закладі

    У Чорткові, що на Тернопільщині, у колонії чоловік засуджений до довічного позбавлення волі відгуляв весілля. Про це повідомляють на сторінці Чортківської УВП № 26.

    «І в зоні позбавлення волі продовжується життя не тільки з різними печалями, а й маленькими радощами. Нерідко й за тюремними ґратами люди поєднують свої долі. Нехай вони пройдуть і подолають усі випробування заради щасливого майбутнього. З Божою поміччю можна все виправити, головне – зберегти віру, надію і любов», – йдеться в публікації виправної установи.

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    На Тернопільщині довічно засуджений чоловік відгуляв весілля в колонії (фото)
    На Тернопільщині довічно засуджений чоловік відгуляв весілля в колонії (фото)
    На Тернопільщині довічно засуджений чоловік відгуляв весілля в колонії (фото)
    На Тернопільщині довічно засуджений чоловік відгуляв весілля в колонії (фото)
    На Тернопільщині довічно засуджений чоловік відгуляв весілля в колонії (фото)
    На Тернопільщині довічно засуджений чоловік відгуляв весілля в колонії (фото)

    Пару розписали і повінчали у виправному закладі.

    Нагадаємо, пара з Івано-Франківщини одружилася на оглядовому колесі

    До слова, на весіллі у Тернополі гості заразилися коронавірусом від вакцинованих родичів

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    Теги: весілля Тернопільщина чоловік тюрьма
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    На Тернопільщині довічно засуджений чоловік відгуляв весілля в колонії (фото)