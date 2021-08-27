На весіллі у Тернополі гості заразилися коронавірусом від вакцинованих родичів

Медики застерігають, що вакциновані люди також у групі ризику захворіти і можуть заразити тих, з ким контактують

Кілька гостей потрапили до лікарні на стаціонарне лікування з ускладненнями Covid-19

У Тернополі українці, які прилетіли з Канади на весілля до родичів, заразили коронавірусом половину гостей. Вони інфікували інших попри те, що отримали дві дози вакцини Pfizer у Канаді за кілька місяців до повернення в Україну і мали паспорт вакцинації. Про це розповів головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький на своїй сторінці у Facebook.

«Дорогою до України у них підіймається температура до 38 градусів, але під час перетину кордону вони спокійно його перетинають, бо в них є паспорт вакцинації. Через день вони йдуть на весілля, де з гостями проводять гарно час. Через три дні половина гостей відмічає підняття температури і симптоми «ковіду». Люди йдуть здавати тести і отримують позитивні результати на Covid-19. Канадійські родичі також здають ПЛР-тест і у них підтверджується Covid-19», – написав лікар.

Медик каже, що кілька гостей з весілля потрапили до лікарні на стаціонарне лікування з ускладненнями Covid-19.

«А наші герої з Канади були дуже здивовані і не вірили в те, що у них може бути "ковід", бо вони вакциновані!», – наголосив лікар.

Тарас Жиравецький зазначив, що важливо пам'ятати, що вакциновані люди є також в групі ризику захворіти і можуть заразити тих, з ким контактують.

«Ось такі цікаві пригоди можуть траплятись тоді, коли ми замість виконувати швидкі тести чи ПЛР-тести чомусь вирішуємо, що сертифікату вакцинації буде достатньо під час перетину кордону, а потім маємо зараження цілого весілля», – підсумував медик.

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Нагадаємо, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін спрогнозував, коли в Україні можуть знову запровадити локдаун. За його словами, це може статися вже у листопаді цього року.

До слова, за даними МОЗ вчора в Україні встановили новий рекорд щеплень від коронавірусу за добу. 26 серпня проти Covid-19 було вакциновано 173 435 людей.

Тим часом очільник МОЗ розповів, що буде під час нового локдауну і які привілеї можна чекати для вакцинованих українців.

Нагадаємо, МОЗ склав рейтинг, якою вакциною українці щеплюються найчастіше.